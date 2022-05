A l’occasion de la Journée Internationale des Musées célébrée le 18 mai de chaque année, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et l’Institut National de Patrimoine (INP) ouvrent exceptionnellement 15 musées dans différentes régions du pays dans le cadre d’une action baptisée “La Nuit des musées tunisiens”.

Cette action permettra au large public de visiter ces lieux de mémoire dont certains n’ont pas l’occasion ni le temps de découvrir pendant les horaires d’ouverture. “La Nuit des musées” sera marquée par la programmation de plusieurs activités culturelles le soir informe l’AMVPPC sur sa page facebook.

Pour la nuit du 18 mai, les 15 musées concernés sont les suivants: le musée d’Utique (Bizerte), le musée paléochrétien de Carthage, le musée archéologique de Nabeul, le musée de Kerkouane, le musée d’Enfidha, le musée archéologique de Sousse, le musée de Mahdia, le musée archéologique d’El Jem, le musée du Leader Habib Bourguiba à Monastir, le musée islamique du Ribat de Monastir, le musée de Moknine, le musée Sidi Amor Abada de Kairouan, le musée archéologique de Sbeitla, le musée du patrimoine traditionnel de Djerba et le musée du Sahara à Douz.

Il est à noter que la célébration le 18 mai de la Journée internationale des musées coïncide avec la clôture en Tunisie du mois du patrimoine organisé cette année autour du thème “L’habit traditionnel : Identité nationale et spécificité régionale”.

Le mois du patrimoine est organisé chaque année depuis 1991 par le ministère des affaires culturelles en collaboration avec les différentes institutions culturelles qui en relèvent pour valoriser l’héritage culturel et architectural tunisien.

Chaque année depuis 1977, l’ICOM (Conseil international des musées) organise la Journée internationale des musées (JIM), événement qui représente un moment unique pour la communauté muséale internationale.

La Journée internationale des musées a pour objectif de sensibiliser la société civile au fait que ” les musées sont un moyen important d’échanges culturels, d’enrichissement des cultures, du développement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix entre les peuples.

” Organisée le 18 mai ou autour de cette même date, les manifestations et activités prévues pour célébrer la Journée internationale des musées peuvent durer une journée, un week-end ou une semaine. La JIM a été célébrée pour la première fois il y a 40 ans.

Son objectif : diffuser le message que les musées sont un moyen important d’échanges culturels et d’enrichissement des cultures, et d’encourager la compréhension mutuelle, la coopération et la paix entre les peuples. La Journée internationale des musées fédère de plus en plus de musées à travers le monde. L’année dernière, plus de 37 000 musées ont participé à l’événement dans près de 156 pays.