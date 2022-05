La présidente de la Fédération tunisienne de tennis (FTT), Salma Mouelhi, a indiqué qu’un sacre à Roland Garros, qui est l’un des quatre grands Chelem du circuit, constitue l’un des principaux objectifs de la tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur, cette année.

Dans une déclaration citée lundi 16 mai 2022 au lendemain de la finale perdue à Rome de Jabeur face à la n°1 mondiale, Iga Swiatek, Mouelhi a affirmé que joueuse tunisienne a placé très haut la barre de ses ambitions après son sacre à Madrid et la finale du Masters 1000 de Rome.

Selon la responsable, le 6e rang acquis ce lundi par Ons Jabeur au classement WTA reflète incontestablement la qualité du travail accompli par son staff composé de son entraîneur, Issam Jalleli, et son préparateur physique et mari, Karim Kamoun, outre l’apport indéniable de sa préparatrice mentale, Mélanie Maillard.

Et Moulehi d’espérer que les récents résultats probants réalisés par la championne puissent l’aider à briller davantage, notamment à Roland Garros et Wimbledon, et à promouvoir encore plus le tennis en Tunisie.

A ce propos, la présidente de la FTT a annoncé l’intention d’Ons Jabeur de lancer une Académie de tennis en Tunisie, appelant l’Etat à soutenir cette initiative et à l’aider à réaliser ce projet pour faire de cette académie un réservoir de talents à vocation sportive, économique et touristique.

Interrogée sur les derniers développements relatifs au tournoi de Tunisie WTA (250), Mouelhi a assuré que la question a été tranchée et que le tournoi aura lieu du 3 au 10 octobre prochain à Monastir.

Pour rappel, Ons Jabeur a remporté Roland Garros (catégorie juniors) et a été sacrée à deux reprises dans sa carrière professionnelle, une première fois à Birmingham (250 pts) en 2021 et à Madrid (Masters 1000), en mai 2022.

Jabeur avait également atteint à maintes reprises des tours avancés en Grand Chelem.

A noter, par ailleurs, qu’avant l’intégration de la psychologue Mélanie Maillard à son staff, le moral avait fait à plusieurs reprises défaut à la Tunisienne, notamment, lors de la finale de Charleston et des quarts de finale des tournois de Montréal et de Chicago en 2021.