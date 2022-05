Les 3èmes Rencontres des arts et du patrimoine de la ville de Bouhjar se sont déroulées les 13, 14 et 15 mai 2022 à Bouhjar (Monastir), à l’initiative de l’Association de la création culturelle et de l’Association de la sauvegarde la ville.

Selon le directeur des Rencontres, Mohamed Sayeh, cette manifestation a été une occasion pour les artisans et artisanes de la région de valoriser leur savoir-faire et d’écouler leurs produits. Des récompenses ont été attribuées aux artisans pour les encourager à préserver l’identité culturelle et les traditions de la région.

Il a précisé que la 3e édition de ces rencontres s’est déroulée, pour la première fois, hors les murs de la Maison de la culture de Bouhjar. Elle s’est installée dans les différents espaces ouverts de la Vieille Ville.

Il a annoncé que la prochaine édition pourrait accueillir des artisans maghrébins.

Une exposition de l’artisanat de la région : costumes traditionnels, bijoux fait main et objets d’usage quotidien fabriqués en jonc, pour les amateurs de vannerie, ont décoré les étals des exposants.

Des ateliers de contes et de peinture sur poterie ont été organisés pour les enfants dans le cadre de cette manifestation.

Ces rencontres ont été organisées en collaboration avec le Mouvement culturel féminin du Sahel tunisien, sous l’égide le Commissariat régional de la culture.