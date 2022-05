Les travaux d’aménagement et d’entretien du village artisanal à la cité Ettadhamen (gouvernorat de l’Ariana) viennent de démarrer. Le coût de ces travaux, qui se poursuivront sur trois mois, est estimé 240 mille dinars, a affirmé à l’Agence TAP la coordinatrice régionale du programme de développement intégré Imen Kammoun.

Elle a expliqué que les candidatures pour l’exploitation des cinq espaces réservés aux artisans dans ce village, seront prochainement ouvertes et soumises à un comité mixte pour l’évaluation des dossiers, rappelant que ce projet est une composante du programme de développement intégré à Ettadhamen.

Ce programme est entré en vigueur dans le cadre d’un accord-cadre signé entre la présidence du gouvernement et le gouvernorat de l’Ariana et couvrant la période entre 2018 et 2023 avec des financements provenant du Fonds arabe pour le développement économique et social.

Il est mis en œuvre avec un budget de 10 millions de dinars dont 3% alloués aux projets individuels de création de PME tandis que le reste est réservé aux projets collectifs incluant la formation, l’infrastructure, l’évacuation des eaux pluviales, l’éclairage et les équipements publics.

Parmi les projets les plus importants financés par ce programme, la construction d’un théâtre de plein air à “Ettadhamen” moyennant une enveloppe de 1600 dinars, outre le réaménagement et le pavage de la cité “18 janvier” avec des fonds d’une valeur de 1429 mille dinars ainsi que l’aménagement de la zone artisanale et du stade de la cité “18 janvier” pour un coût atteignant 574 mille dinars, selon la même source.