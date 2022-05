La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré, dans la soirée de mercredi 11 mai 2022, au Palais du gouvernement à La Kasbah, le vice-ministre parlementaire japonais des Affaires étrangères, Honda Taro et la délégation qui l’accompagne.

A cette occasion, Bouden a évoqué les relations ” excellentes ” de coopération qui existent entre la Tunisie et le Japon, soulignant la volonté d’élargir davantage les domaines de partenariat, notamment dans l’infrastructure, l’environnement, la santé, les énergies renouvelables, la technologie, l’enseignement supérieur et l’agriculture, indique un communiqué de la Présidence du gouvernement.

La cheffe du gouvernement a passé en revue l’état d’avancement de la mise en œuvre de la feuille de route ainsi que les échéances qui ont été annoncées en marge du lancement du programme de réformes structurelles visant à améliorer la situation économique et sociale.

Pour sa part, le responsable japonais s’est félicité du rythme ” accéléré ” des préparatifs engagés par la Tunisie, en prévision du sommet de la TICAD 8, prévu les 27 et 28 août prochain.

Il a souligné le souci de son pays de rétablir le rythme des visites de hauts responsables entre les deux pays après la période de Covid-19.

Par ailleurs, Taro a fait part de la disposition du Japon à se tenir aux côtés de la Tunisie, réaffirmant la détermination à développer davantage la coopération bilatérale et tripartite pour soutenir le partenariat entre les deux pays et le hisser au plus haut niveau.

Il a plaidé pour l’élaboration rapide de cadres juridiques encourageant les investissements japonais et renforçant la coopération technique entre les deux pays.

Les deux responsables ont également discuté des questions internationales d’intérêt commun, dont en particulier la situation en Ukraine, selon le même communiqué de la présidence du gouvernement.