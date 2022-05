Le développement du tourisme durable et alternatif en Tunisie tel que le projet ” Destination Dhaher ” dans le sud-est, a fait l’objet d’une réunion tenue entre le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Moez Belhassen et une délégation de la Fondation Suisse de Coopération au Développement Technique ” Swisscontact “.

Les participants ont convenu, lundi, de développer davantage ce type de projet et de le généraliser dans les différentes régions du pays vu que ce type de projets permettent de mettre en valeur les spécificités de chaque région. Ils ont recommandé, également, de créer des Fédérations de Gestion des Destinations (DMO).

La Tunisie a lancé, en 2021, le projet ” Fédérations de Gestion des Destinations (DMO) Djerba pour valoriser les richesses (tourisme, culture, urbanisme et nature) de l’île et diversifier l’offre.

La destination “Dhahar” a été classée première au monde, en tant que meilleure de+stination pour le thème thème ” Culture et communautés locales “. C’est ainsi, que la Tunisie devient le premier pays arabe et nord-africain à recevoir cette distinction dans le domaine du tourisme durable.