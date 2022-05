la municipalité de Tunis a signé lundi l’annexe d’un accord pour des dons destinés au financement d’un projet d’inventorisation de numérisation, de mise en valeur et de préservation des biens de la commune.

L’accord a été signé lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville de Tunis par la Maire Souad Abderrahim et le secrétaire permanent de l’Association Internationale des Maires francophone (AIMF) Pierre Baillet.

A cette occasion, les deux parties ont donnée le coup d’envoi du programme de soutien aux compétences et cadres de la municipalité, avec la collaboration de l’Université de Colombie à Tunis. Un programme qui permettra aux bénéficiaires d’améliorer la gestion des biens de la municipalité. Ce mécanisme aidera, également, le reste des communes tunisiennes à réaliser leurs propres projets d’inventorisation, de numérisation et de mise en valeur.

Dans une déclaration aux médias, la Maire de Tunis a précisé que les dons, en cours depuis plus d’une année se poursuivront, en vertu de cet accord, au mois de décembre 2023 jusqu’à la finalisation du projet de numérisation et de mise en valeur, totalement financé par l’AIMF.

Elle a ajouté qu’un bureau d’étude a été mis à la disposition de la municipalité pour mettre en place une stratégie de sauvegarde des biens de la municipalité et fournir le matériel nécessaire au projet.

Souad Abderrahim a précisé que 4786 biens immobiliers dont 2226 appartenant à l’Etat et 2530 propriétés privées sont inscrits dans le cadre de ce projet. Un travail d’actualisation des données relatives à ces biens sera effectué en vue de leur enregistrement, a-telle soutenu, faisant observer que seulement 1757 biens immobiliers sont enregistrés.

De son côté, le secrétaire général permanent de l’AIMF a mis en avant le rôle important de la municipalité de Tunis au sein de l’association depuis plus de 40 ans de collaboration.

A noter que Souad Abderrahim occupe actuellement le poste de vice président de l’AIMF.