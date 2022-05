Cent élèves, âgés entre 12 et 18 ans, inscrits dans des clubs de peinture et de philatélie dans des collèges et lycées relevant de la Commission régionale de l’éducation Tunis 2, ont participé à la manifestation ” Hackathon ” pour le renouvellement des timbres-poste.

Le directeur du Centre des timbres-poste à la Poste Tunisienne, Habib Lâabidi, a fait savoir à l’agence TAP que l’objectif de cette manifestation, organisée par le Centre national de formation et de développement des compétences, à l’initiative de la Poste Tunisienne et du ministère de l’Education, est d’encourager les élèves à présenter des conceptions innovantes pour de nouveaux timbres-poste.Cette manifestation offre, également, aux jeunes talents l’opportunité de montrer leur capacité d’innovation et de proposer de nouveaux concepts techniques innovants pour développer le logo de la Poste.

Le responsable a, dans ce cadre, précisé que les croquis conçus par les élèves seront exploités dans l’émission de trois nouveaux timbres-poste portant sur les villes anciennes autour de la Méditerranée, dont Testour et Takrouna, sur la journée mondiale des enseignants et la lutte contre la violence en milieu scolaire.

Ces œuvres vont être évaluées par un jury composé de professeurs d’arts plastiques, d’artistes et d’artistes peintres spécialisés dans le domaine de la philatélie.

Des récompenses, d’une valeur oscillant entre 900 et de 2000 dinars, seront décernées aux lauréats dans le cadre du concours de la meilleur projet, a-t-il ajouté.

Une exposition de timbres-poste a été inaugurée en marge de cette manifestation organisée par la Poste Tunisienne en collaboration avec les associations de philatélie de Tunis, l’Ariana, Sousse, Sfax, Nabeul et Djerba.