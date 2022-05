Ennakl Automobiles, représentant exclusif en Tunisie de la marque Volkswagen, annonce le lancement ce vendredi 6 mai 2022 de la nouvelle Golf 8. Avec plus de 38 millions de modèles vendus depuis 1974 , la Golf reste un véritable phénomène qui ne cesse au fil des ans d’avoir le vent en poupe.

Cette huitième génération de la célèbre marque allemande est un concentré de haute technologie. Numérisée et innovante, la Golf n’a jamais été aussi avant-gardiste. Et c’est sous le capot et dans son habitacle que l’on sent la rupture technologique.

Avec ses proportions parfaites et élégantes, ses lignes marquées, son design intérieur et extérieur à couper le souffle, son éclairage LED impressionnant, cette nouvelle Golf a révolutionné la classe compacte en impulsant un élan d’innovation inédit.

Cette huitième génération de la Golf marque également le lancement de la nouvelle plateforme modulaire à moteur transversal (MQB).

La Golf 8, une véritable révolution numérique

L’une des spécificités de la Golf 8 est qu’elle s’appuie sur la connectivité et le digital sans oublier les technologies d’assistance à la conduite.

Comme Volkswagen ne néglige aucun paramètre, l’intérieur atteint une nouvelle dimension en termes d’interaction entre l’homme et la machine grâce à l’affichage et aux éléments de commande numériques. Les systèmes sont connectés entre eux et avec le monde extérieur grâce à une unité de communication (OCU).

Autre innovation de taille : App-Connect. Vous souhaitez utiliser vos applications de smartphone de manière sûre et confortable dans votre véhicule ? Avec App-Connect, cela n’a jamais été aussi facile. Cette application vous permet de commander certaines applications et contenus directement dans votre Volkswagen. Celles-ci sont transférées sur l’écran du système d’infodivertissement et peuvent se commander de manière claire et confortable dans le champ de vision. Volkswagen propose trois interfaces de connexion au smartphone avec de nombreuses possibilités : Apple CarPlay™, Android Auto™ de Google et MirrorLink®.

Un confort d’utilisation remarquable

Si le design de la Golf 8 reste fidèle à celui de ses prédécesseurs avec néanmoins un regard plus perçant, les changements de style se trouvent surtout à l’intérieur avec des innovations numériques et un confort d’utilisation remarquable.

Il y a clairement une différence par rapport au design consensuel qui était adopté jusqu’à présent. L’habitacle de la Golf 8 est indiscutablement plus « in» que celui des précédentes versions. Le confort et la sécurité enregistrent aussi de beaux progrès.

La nouvelle Golf est une voiture qui est plus que jamais connectée à ses propriétaires. Cette connexion est possible grâce aux cadrans numériques (« Digital Cockpit ») de série avec un grand écran de 10 pouces, le système d’info-divertissement (écran tactile 8,25 pouces) lui aussi de série ainsi qu’un volant multifonction.

Concernant les dimensions, pas de changement majeur. La Golf voit sa longueur progresser de 3 cm pour atteindre 4,29 m, en raison de boucliers plus proéminents. La contenance du coffre est mesurée à 381 litres, une valeur similaire à l’ancienne Golf.

Pour sa part, la motorisation économique 1.4 TSI de la Nouvelle Golf se caractérise par une grande efficacité énergétique développant 150 CV DIN.

Côté sécurité, les ingénieurs de Volkswagen n’ont pas lésiné sur les moyens. La nouvelle Golf 8 est ainsi dotée entre autres d’un régulateur et d’un limiteur de vitesse, d’un Back-up-horn et d’une protection soulèvement.

La Nouvelle Golf sera commercialisée en Tunisie en plusieurs versions dont voici la liste des prix :

Version Drive: 114 980 DT TTC

Version Life: 129 980 DT TTC

Version R Line: 159 980 DT TTC

Les Tunisiens résidents à l’étranger ou les organismes éligibles peuvent aussi commander la Golf 8 en hors taxes directement chez Ennakl Automobiles à partir de 21 480 €