Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans le gouvernorat de Kébili dans le cadre de l’appui de l’infrastructure sanitaire dans la région, a indiqué, jeudi, à l’agence TAP le directeur régional de la santé, Kilani Khiari.

Les projets concernent la construction d’un service de consultation externe en plus de l’agrandissement de la salle d’opération de l’hôpital régional de Kébili moyennant une enveloppe estimée à 3 millions 324 mille dinars a indiqué Khiari en précisant que le taux d’avancement des projets a atteint 80%.

Parmi les projets aussi, la construction d’un service d’orthopédie et d’un service de gastrologie dans le même établissement hospitalier moyennant une enveloppe estimée à 3 millions 272 mille dinars, selon la même source.

Par ailleurs, une série de travaux concerne le département sanitaire de Douz avec le remplacement du centre de santé de base et la création d’une salle d’opération, d’un service de pédiatrie et d’un service de consultation externe dans l’hôpital local pour un coût total de plus de 4 millions de dinars.

Dans le même contexte, des travaux de construction d’un service de dialyse ont démarré dans l’hôpital local de Souk Lahad moyennant une enveloppe estimé à 800 mille dinars.