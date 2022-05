L’UNESCO organise une table ronde intitulée ” La numérisation de la culture et l’économie créative : avantages, défis et feuilles de route “, et ce à l’occasion du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) 2022.

Cet événement, informe l’Unesco, se déroulera en ligne le lundi 9 Mai 2022 de 15h00 à 16h00 (CEST).

L’impact des nouvelles technologies sur la culture et l’économie créative est multiforme, apportant des avantages et des défis qui nécessitent des solutions et des feuilles de route nationales plus sophistiquées, transversales et dynamiques.

La transformation numérique rapide de l’économie créative a fondamentalement modifié la manière dont les biens et services culturels sont produits, distribués ou accessibles.

Si la transition numérique a beaucoup contribué à encourager l’innovation dans la production d’œuvres et à démocratiser l’accès à la culture auprès de divers publics, elle a également fait émerger un certain nombre de défis liés à des questions telles que la sauvegarde de la liberté d’expression, la juste rémunération des artistes et la diversification des acteurs et des contenus dans l’économie créative numérique.

Reconnaissant l’évolution de l’environnement numérique pour les industries culturelles et créatives et ses opportunités et défis concomitants, l’UNESCO a ouvert la voie à une gouvernance et à une coopération internationale renforcées dans ce domaine en établissant des lignes directrices sur la mise en œuvre de la Convention de 2005 dans l’environnement numérique accompagnée d’une feuille de route ouverte.

La recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’intelligence artificielle récemment adoptée reconnaît en outre que si les technologies de l’IA peuvent enrichir les industries culturelles et créatives, leur utilisation pourrait également accroître la concentration de l’offre de contenu culturel, de données, de marchés et de revenus entre les mains de quelques-uns seulement. – avec des répercussions potentiellement négatives sur la diversité des médias et des expressions culturelles, ainsi que sur la participation et l’égalité.

Le Rapport mondial 2022 de l’UNESCO, “Repenser les politiques pour la créativité”, a révélé que si les formes émergentes de coopération internationale et régionale soutiennent la diversité des expressions culturelles dans le contexte numérique, les stratégies numériques nationales échouent souvent à répondre aux besoins du secteur culturel et créatif.

Des experts internationaux (entre autres Charles Vallerand, Consultant international en culture à l’ère numérique, Jordi Baltà Portolés Consultant international et chercheur en politique culturelle et affaires internationales et rédacteur en chef du Rapport mondial 2022 de l’UNESCO), exploreront comment l’accès à l’économie créative numérique est élargi pour inclure la participation d’un large éventail d’acteurs, quelles leçons nous pouvons tirer des grandes plateformes telles que Netflix, Amazon et Spotify pour promouvoir la diversification des contenus culturels et assurer une un flux mondial plus équilibré d’expressions culturelles, et quelles politiques nationales et quels cadres législatifs pourraient être élaborés afin de renforcer l’économie créative dans l’environnement numérique.