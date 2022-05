La consolidation du partenariat dans le domaine sportif entre la France et la Tunisie, notamment, en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024, a été au centre de l’entrevue accordée par l’Ambassadeur de France en Tunisie, André Parant à une délégation du CNOT conduite par son Président, Mehrez Boussayène.

Les deux parties ont convenu de mettre en place une cellule mixte composée de référents de l’Ambassade et du CNOT pour faciliter les procédures d’obtention de visas et la réalisation dans les meilleures conditions de stages d’entrainement et de camps pré-olympiques en France pour les athlètes tunisiens en préparation à la qualification ou à la participation aux jeux de Paris-2024. Les possibilités d’accueillir des équipes et des athlètes français en Tunisie pour effectuer des stages d’entrainement ont été également évoquées.

Par ailleurs, l’entrevue a permis de débattre de la campagne de promotion des JO Paris 2024 en Tunisie, à travers notamment l’organisation, à l’occasion des Journées Olympiques 2023 et 2024, de Festivals pré-olympiques qui constitueraient l’occasion de diffuser la culture et les valeurs olympiques avec l’implication de la fédération tunisienne des sports scolaires et universitaires et du réseau des établissements scolaires français en Tunisie.

L’entrevue s’est déroulée en présence notamment de Bertrand Ficini, directeur adjoint de l’Agence Française de Développement (AFD) qui a évoqué les possibilités de financement de projets d’infrastructures et d’équipements sportifs en Tunisie. A cet effet, plusieurs projets élaborés conjointement par le CNOT et le Ministère de la Jeunesse et des Sports avaient été soumis à l’AFD.