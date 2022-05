La BH Bank se propose d’être la Banque de référence connue pour sa proximité avec ses clients, engagée pour bien les servir et responsable vis à vis de son environnement et ses partenaires.

La participation active aux journées de l’Ecoconstruction et l’Innovation, la poursuite de actions d’acquisition des concentrateurs d’oxygène et de mammographies pour le compte des unités hospitalières ,la prise en charge de travaux de réhabilitation et de maintenance de plusieurs établissements Scolaires ,le financement de la femme, le soutien des sports individuels , l’appui à la microfinance ,sont autant d’exemples qui font écho avec notre raison d’être et qui riment avec notre détermination pour une contribution active à la relance d’une Economie Responsable, Ecologique et Inclusive.

Le Directeur Général a enfin rappelé que l’ambition de la BH Bank est de continuer à œuvrer pour confirmer la trajectoire de ses résultats de manière à créer davantage de valeur au bénéfice de ceux qui continuent à lui faire confiance.

La transformation digitale, un processus irréversible sur la voie de la performance, fait pour la BH Bank office de parfaite rampe de lancement pour son plan de développement.

Notre détermination a-t-il conclu reste immuable pour déployer progressivement les conditions d’un bien-être social qui favorise le mérite et la performance et consolide la cohésion des équipes autour d’un projet d’Entreprise axé sur la protection des intérêts des diverses parties prenantes.

Fière de son vécu de 48 ans, la BH Bank porte l’énergie d’un partenaire engagé. Elle incarne une volonté aussi forte que les attentes de ses clients et les exigences de son marché.