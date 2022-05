L’effet de ciseau positif d’une maîtrise des engagements et l’amélioration des fonds propres par les résultats reportés a permis à la banque de hisser sensiblement ses ratios de structure à des niveaux assez sécurisants, un Tier one de (10,78 %), bien au-dessus des exigences réglementaires (de 7%), et un ratio de solvabilité globale de 14,05 %.

L’animation et l’efficacité du dispositif commercial pour la mobilisation des ressources ont procuré à la banque une situation de liquidité assez confortable et des ratios LCR (123,5%) et LTD (115,93%) conformes aux normes réglementaires.

La politique mieux adaptée de prise d’engagement et l’efficacité du dispositif de recouvrement amiable et commercial ont permis de contenir le taux de couverture des créances classées à 71,3%.

Le déploiement avec succès du dispositif de la collecte et de déclarations liées aux risques opérationnels permettra de piloter le fonctionnement des circuits et processus de manière à en assurer l’efficacité et la sécurité outre la gestion proactive des anomalies.

Les préparatifs pour asseoir les préalables à l’adoption des normes comptables internationale IFRS et notamment IFRS.9 avancent selon un rythme satisfaisant. Ces derniers s’articulent autour des éléments nécessaires au modèle de dépréciation des actifs financiers nécessaires à la reconnaissance des pertes de crédit attendues.

Un dispositif opérationnel efficace au service des clients

L’année 2021 a été marquée par le déploiement d’un dispositif opérationnel en lien avec les activités à l’international où les flux, les domiciliations des opérations de commerce extérieur et les opérations de marchés y associées constituent de vrais moteurs de croissance.

Forte de son niveau de maîtrise des opérations et métiers orientés à l’international, la BH Bank ambitionne de renforcer en permanence son offre au bénéfice de ses clients en leurs proposant des solutions innovantes, adaptées et uniformisées outre un accompagnement nécessaire à l’optimisation de leurs flux. Le produit (e-Trade) de banque à distance dédié aux opérations de commerce extérieur est très apprécié par nos clients depuis plus d’un an en leur offrant sécurité, traçabilité, fonctionnalité et instantanéité.

Le Directeur Général a précisé également, que la BH Bank continue à prêter une attention particulière à tous les segments de clientèle. Les Tunisiens expatriés ou résidents à l’étranger en font partie intégrante et s’inscrivent pleinement dans le contour de son axe stratégique de Satisfaction-Client.

Nous œuvrons sans cesse, a -t-il rappelé, pour répondre à leurs besoins spécifiques et tâcherons de toucher cette cible via une structure : Private and Investment Banking constituée des différents métiers concernés à même de déployer des canaux innovants et interactifs avec cette catégorie de clientèle très exigeante et très attachée à la Tunisie permettant de les accompagner dans des projets personnels ou professionnels.

Satisfaction client et innovation : un objectif majeur et un enjeu permanent

L’activité de la banque est aujourd’hui un métier qui se transforme au rythme de tous les éléments impactant son écosystème. Un métier qui repose fortement sur l’apprentissage, le cumul de connaissance et de plus en plus sur la puissance procurée par la gestion de data et les contraintes imposées par l’impératif de satisfaction-client.

Après une première avancée vers la digitalisation de nos moyens de paiement via la cardless, la solution BH MPAY est en passe d’évoluer vers la mise en exploitation des wallets.

Aujourd’hui un levier avéré de création de richesse et un vecteur irréversible pour l’amélioration de l’expérience client, la BH Bank continuera à s’efforcer pour accélérer sereinement son rythme d’avancement dans ce périmètre avec rigueur et détermination.

Consciente que les activités (d’aujourd’hui et de demain) de la banque s’apparentent plutôt à celles d’une Industrie, la BH Bank retient la variante INNOVATION comme essentielle et ambitionne d’entrer de plain-pied dans cette dynamique qui mettra la connaissance digitale au centre de sa stratégie. Pour ce faire, la BH Bank crée son Espace d’innovation, de développement et de créativité qui va réunir les conditions nécessaires pour :

(i) Permettre aux talents internes de la BH Bank de s’épanouir et développer l’esprit d’initiative et la culture de l’excellence au bénéfice de la transformation digitale(ii)S’ouvrir sur l’écosystème et attirer les compétences cibles dans les domaines de la recherche et l’innovation notamment dans les services financiers et l’Immobilier.

Et(iii) Contribuer à faire émerger et réussir des start-up porteuses d’idées nouvelles et /ou à fort potentiel.