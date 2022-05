L’Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank, tenue à distance le vendredi 29 avril 2022 au siège de la Banque, conformément à la décision du Conseil d’Administration du 24/03/2022, a approuvé les Etats Financiers et les résultats afférents à l’exercice 2021. Le résultat consolidé a enregistré une évolution de 88,6 % pour atteindre 137,8 MD.

L’Assemblée Général a fixé le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à 0,950 DT par action. Les actionnaires préalablement inscrits à une plateforme en ligne sur le site de la banque ont pu participer aux travaux, interagir en temps réel avec le Bureau de l’AGO et voter par correspondance.

Lors de l’ouverture de l’AGO, M. Mohamed Salah CHEBBI EL AHSSEN, Président du Conseil d’Administration, a précisé qu’en dépit d’une conjoncture nationale et internationale difficile et aggravée par la pandémie COVID 19, la Banque a continué à développer ses activités tout en achevant sa phase de restructuration par la finalisation de tous les projets y afférents dont notamment la mise à niveau du capital humain et le développement des compétences, le développement du système d’information, la mise en œuvre de la Stratégie digitale et la dynamisation du réseau.

Il a ajouté que malgré les circonstances économiques, la BH Bank a réussi à réaliser un résultat net consolidé bénéficiaire de 137,8 millions de dinars soit une évolution de 88,6 %.

A la fin de son intervention, M. EL AHSSEN a souligné qu’il est confiant du soutien des actionnaires, de la détermination de la Direction Générale et de l’adhésion et dévouement de tout le personnel de la Banque pour relever et consolider les performances réalisées par le Groupe BH.

Prenant la parole, Hichem Rebai, Directeur Général, a indiqué que l’année 2021 s’est soldée, non sans difficultés inhérentes au contexte, par des réalisations pertinentes et des avancées confirmées en lien avec plusieurs thématiques notamment la collecte de l’Epargne, le Recouvrement commercial et amiable, la conformité, le digital, l’infrastructure logistique et informatique, le Contrôle, les Ressources Humaines, l’accompagnement des clients et L’activité de marché.

Il a ajouté que face à des circonstances exceptionnelles à plus d’un égard, la banque a fait preuve d’une résilience de son mode de fonctionnement et d’une capacité de réajuster son dispositif opérationnel en fonction d’un ensemble de contraintes inédites imposées par une crise sanitaire sans précèdent et un contexte économique des plus hostiles.

En ce qui concerne l’activité de la BH Bank, l’exercice 2021 a été clôturé par une évolution des ressources de la clientèle de 7,6% (+548 MD) grâce à un flux additionnel de 119 MD des dépôts à vue et surtout des dépôts d’épargne qui ont progressé de 14,5% (+359 MD), une performance rééditée après celle enregistrée en 2020 de +15,4% (soit +331,8 MD).

La BH Bank fait ainsi figure d’un acteur majeur et incontournable sur le marché national de mobilisation de l’épargne.

Il a ajouté qu’au titre de l’année 2021, la banque a poursuivi sa contribution dans le financement de l’économie dont l’encours brut s’élève à 11.362 MD.

Le PNB de 2021(+12,4%) a été pour la deuxième année consécutive tiré par une nette amélioration du rendement marginal des crédits et des opérations de marché et une contribution substantielle des commissions.

Les frais généraux évoluant à 17,1% ont été impactés en 2021 par une augmentation de la masse salariale de (+20,6%).

L’effet combiné d’un RBE passant à fin 2021 à 370,3 MD et un CNR qui s’est fléchi à 111 pb après un effort de provisionnement exceptionnel et non récurrent en 2020 sur créances clientèles atteignant 152 Pb, le résultat de l’exercice 2021 est passé à 134,7 MD soit une croissance 84,7% et ce, en tenant compte de la contribution de la banque au don national de 18 MD.

Le résultat consolidé se situant à 137,8 MD est pour la première fois supérieur au résultat individuel.