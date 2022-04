Un accord de partenariat a été signé vendredi entre le ministère de la femme, de la famille et des séniors, et le ministère de l’industrie, de l’énergie, et des mines.

L’accord porte sur la réalisation d’un projet pilote visant la création de quatre jardins d’enfants et crèches au profit des enfants du personnel des établissements économiques installés dans les zones industrielles.

Le Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le bureau de l’agence allemande de coopération internationale (GIZ)à Tunis, assureront, conformément à cette convention, l’équipement et l’aménagement de ces espaces pour enfants dans les gouvernorats de Zaghouan (à Zriba et Jebal Ouest), à Bizerte (Mateur) et à Manouba (Chaouat).

Amel Moussa ministre de la femme a souligné à cette occasion que le ministère prendra en charge les frais d’inscription des enfants (à hauteur de 10à20pc) pour les familles à revenu limité.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de partenariat entre le public et le privé en coopération avec les établissements économiques, a noté Moussa, rappelant le soutien apporté aux diplômés sans emploi spécialisés dans le secteur de l’enfance.

La ministre de l’industrie, Neyla Nouira Kanji a pour sa part, mis en relief l’importance de cette initiative visant la promotion du secteur de l’enfance auprès des familles dont les membres travaillent dans des zones industrielles.

L’amélioration du rendement au sein des établissements économiques nécessite un climat favorable, dont l’aménagement des espaces pour l’accueil des enfants du personnel travaillant dans ces établissements économiques, a notamment ajouté la ministre.