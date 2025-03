Une réunion de travail de la commission régionale pour l’accélération des projets publics s’est tenue, vendredi, au siège de la gouvernance de Silana, en vue d’examiner plusieurs problématiques liées à la zone industrielle de Bargou.

A cet égard, plusieurs mesures seront mises en place, dont l’élargissement de la route (la voie menant à la zone industrielle), l’installation de l’électricité pour un coût de 400 mille dinars, ainsi que la construction d’un ou de deux puits profonds pour fournir de l’eau potable à la zone et aux quartiers résidentiels voisins.

Le secrétaire général du gouvernorat, Mohamed Noufel Ben Ibrahim, a indiqué à l’agence TAP qu’un certain nombre de locaux relevant du conseil régional de la zone industrielle de Silana étaient restés inoccupés depuis un certain temps.

Des démarches ont été entreprises pour les récupérer en collaboration avec les autorités judiciaires et les services des douanes tunisiennes.

Il a ajouté que la procédure de recensement des équipements anciens est en cours, via un huissier de justice, dans le but de les rassembler dans un espace spécifique et de réutiliser les trois locaux concernés.