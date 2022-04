L’association Re*connectt, en partenariat avec l’organisation mondiale WIDS de l’Université américaine Stanford, a organisé (du 17 au 18 mars en mode hybride et le 19 mars en ligne) en Tunisie la première édition de l’évènement régional Women in Data Science (WiDS).

Intitulées “Tunisian Women and DATA + AI Summit 2022, les journées furent intenses, riches en sciences et technologies autour l’intelligence artificielle (IA) et la Big Data.

L’Intelligence Artificielle et ses impacts sur la société, transformation future, sujets de recherche, enjeux économiques, l’intelligence artificielle dans les soins de santé, l’IA dans la Finance, l’IA dans le patrimoine et l’éducation, l’IA dans les médias et réseaux sociaux ; l’IA dans les transports, la Big Data dans l’agriculture…sont les principaux thèmes des travaux de cet évènement important.

Ces journées furent, à n’en point douter, une occasion inédite et unique, de découvrir et de réunir de brillantes intervenantes tunisiennes d’un haut niveau d’expertise dans des domaines d’applications variés de l’IA en Tunisie et dans le monde. Des femmes qui ont fait montre d’une courtoisie, d’un sens d’engagement et d’une loyauté indéfectible envers leur pays.

L’évènement a permis beaucoup d’échanges riches et fructueux, à travers une forte participation en ligne et en salle. Mais il a été aussi un réel motif d’espoir à la fois pour la femme tunisienne et son avenir dans ces technologies et pour l’économie de connaissance en Tunisie.

L’objectif à travers ces journées était d’inspirer différentes générations de femmes à étudier et à utiliser l’intelligence artificielle dans leurs domaines d’activité. Mais également de promouvoir une reconversion et une amélioration des compétences des salariés ou des chômeurs en Data et IA afin de sortir de la vulnérabilité vers l’employabilité.

Ces objectifs semblent visiblement atteints de l’avis de tous les participants que nous remercions profondément pour leur confiance.

La femme tunisienne est un acteur-clé et incontournable de l’économie de la connaissance et du savoir en Tunisie. Sa capacité à inverser les tendances et à prendre la direction idoine pour sa représentativité dans les sciences et les technologies est désormais un fait évident.

Nous remercions nos partenaires, la banque tunisienne UBCI et GIZ Tunisie pour leur confiance et leur soutien, sans oublier l’organisation mondiale WIDS de l’Université américaine Stanford.

————————

WiDS Tunisie @ Re*Connectt est un évènement indépendant organisé par l’association Re*connectt, représentée par son président Sami Ayari, et l’ambassadeur WIDS, Selsabil Gaied.

Il s’inscrit dans le cadre de la conférence mondiale annuelle WiDS qui s’est tenue ‡ l’université de Stanford et plus de 200 lieux dans le monde. Il met en scène des femmes exceptionnelles qui font un travail remarquable dans le domaine.

Pour plus d’informations: https://www.widstunisia.org/home