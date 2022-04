La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) conduit une mission d’affaires au Forum de partenariat tuniso-libyen dans le secteur des activités et services pétroliers et énergétiques à Tripoli et Benghazi, et ce du 28 mai au 02 juin 2022.

Cette mission est ouverte aux secteurs suivants : activités pétrolières, forage, énergies renouvelables, stockage, sécurité, ravitaillement, entreprises BTP, construction métallique, raffinage, vêtements de travail, électricité, banques et assurances, bureaux d’études, industries mécaniques, transport, services pétroliers, ingénierie, etc.

Le programme de cette mission prévoit des rencontres d’affaires et de partenariat avec des décideurs économiques dans la région de Tripoli et celle de Benghazi, mais également des visites des unités et institutions économiques du pays.