Un mémorandum d’entente a été signé, lundi 18 avril 2022, entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) portant sur le développement du partenariat entre les deux institutions dans les domaines d’intérêt commun.

Il s’agit de renforcer le partenariat dans les domaines de la bonne gouvernance, l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’ouverture des établissements universitaires sur leur environnement extérieur outre la promotion du partenariat entre les institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique arabes, selon le texte du mémorandum.