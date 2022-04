La Chambre syndicale nationale des propriétaires des louages relevant de l’UTICA exprime le mécontentement de ses affiliés lesquels s’opposent aux augmentations successives des prix des carburants qui impactent fortement le rendement du secteur.

La Chambre dénonce, dans un communiqué publié vendredi 15 avril 2022, “les dernières augmentations décidées arbitrairement par le gouvernement sans aucune prise en considération des pertes qu’elles pourraient générer pour le secteur des louages confronté depuis des années à des difficultés financières à cause des augmentations précédentes des prix des hydrocarbures et de la cherté excessive des voitures, des pièces de rechange et des frais d’assurance, outre les répercussions de la pandémie du coronavirus”.

La Chambre estime qu’à travers les dernières augmentations, le gouvernement a carrément sacrifié le secteur des voitures de louage, condamnant ses acteurs à la faillite, étant donné que les hydrocarbures constituent le facteur principal de coût pour le secteur du transport.

Elle fait également part de son intention d’adopter d’autres formes de protestation contre ces augmentations en raison de l’incapacité des professionnels du secteur à supporter leur coût.