Un des moments forts du mois saint de Ramadan, symbole d’entraide et d’espoir, est la vente aux enchères solidaire des œuvres de l’artiste versatile, Moncef Mechich, à l’espace Gnawiya, située en face de la salle Raja Haider à La Marsa.

Les peintures d’art brut de l’artiste tunisien seront exposées jusqu’au 16 avril 2022 afin de récolter des fonds pour mener à bien l’action ” Notre fête est leur bonheur ” du club Rotaract El Mourouj en partenariat avec l’association Base Autonome Durable Rurale (BADR).

L’action quadripartite menée en étroite collaboration veut transformer le rite musulman de l’Aïd en actions humanitaires pérennes en offrant non seulement des vêtements et des jouets aux enfants de l’Institut national de la protection de l’enfance (INPE), mais également en leur permettant de participer à un atelier d’art avec l’artiste polyvalent Moncef Mechich pour une expérience sensorielle le 3 mai 2022.

” Nous voulons faire plaisir à 43 enfants âgés entre cinq et quatorze ans. Nous leur fournirons des vêtements la veille de l’Aïd et nous les visiterons le deuxième jour de l’Aïd pour faire des activités avec l’aide de Monsieur Moncef Mechich “, s’enthousiasme la cheffe de commission au Rotaract El Mourouj, Yasmine Moncef Mechich est un autodidacte qui s’est passionné pour les formes d’art après avoir suivi un cursus universitaire à l’Ecole Normale Supérieure pour devenir enseignant.

Le doyen des sculpteurs mêle avec brio la maîtrise de la mosaïque, de la céramique et de la peinture, à laquelle il s’est initié depuis sept ans. ” J’aime l’art brut. Pour faire des œuvres réalistes, une pléthore de techniques doit être maîtrisée sans parler de la concurrence robuste à l’international et même dans le panorama régional “.

Pour Moncef Mechich, l’art brut dépeint la réalité originelle par l’imagination. ” Lorsque je peins un tableau, il se fait tout et il m’est impossible de reproduire le même travail “, explique-t-il. Pour lui, mener à bien l’action ” Notre fête est leur bonheur ” signifie ” un tableau pour chaque maison et pour chaque enfant “. Une partie de la recette des ventes des tableaux va aider à réaliser une action sociale et solidaire pendant le mois de Ramadan.