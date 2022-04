C’est autour d'”Harmonie” (Insijem) que les deux artistes peintres, Sonya Lakhoua et Ahmed Zaibi, se sont rassemblés encore une fois dans une nouvelle collaboration artistique dans le cadre d’une exposition commune qui se tient du 14 au 30 avril 2022 à la galerie d’Art Guermessi.

Sonya Lakhoua, avec ses acryliques, techniques mixtes et peinture à huile, et Ahmed Zaibi, avec des peintures à huile (diptyque, tétraptyque).

Ce qui les unit en parfaite harmonie à l’image de l’intitulé de leur exposition, c’est cette couleur du bleu, leur favorite, qui embellit les cimaises de la galerie et le milieu marin, leur source commune d’inspiration qui laisse entrevoir la nature pure des plantes marines, le reflet du ciel, de la terre et de la mer et les traces du temps dans des barques cassées, le tout dans une explosion de couleurs vives et leurs tonalités diverses où le bleu, leur couleur de prédilection, prédomine. Ce bleu qui, au XXe siècle, a été pour des artistes tels que Yves Klein, Geneviève Asse et David Hockney, une pierre angulaire de leur travail.

Tout comme Sonya inspirée par la flore marine dans “Anémone de la mer”, ” Eclosion” ou “Un instant de Narcisse”, Ahmed se sent libre comme la mer dans ses œuvres, “Source de vie” ou “Escale”. Et même si les lieux l’inspirent comme El Haouaria dans “Combat de la nature” ou Kerkennah dans “A l’envers”, les grottes dans la mer le poussent dans “reflet” à s’aligner en parfaite harmonie avec l’esprit de l’exposition à la ligne de réflexion artistique de sa binôme, l’abstrait dans la collection des toiles exposées et réalisées entre 2020 et 2022.

Passionné au départ par l’univers animalier en aquarelles (2014) il reste aujourd’hui bercé entre le cubisme, les portraits et le milieu marin.

Pour Sonya Lakhoua, ce sont les plantes de la mer qui l’ont inspiré. Pour Ahmed Zaibi ce sont plutôt des compositions de photographes sur la mer qui étaient sa source de création. Dans leur cheminement artistique, ils modulent chacun à sa manière ce bleu intérieur, quasi atmosphérique qui bouge et vibre en traversant le ciel, la mer, l’espace…

L’exposition qui se poursuit jusqu’au 30 avril à la galerie d’art Guermessi au centre ville de Tunis donne à découvrir près de 14 toiles, toutes des créations oscillant entre l’art abstrait de Sonya Lakhoua et le figuratif d’Ahmed Zaibi pour emporter le public vers un univers de rêve et de magie, teinté légèrement et doucement par les vagues lumineuses des couleurs vives qui y déferlent d’une œuvre à l’autre et dont les prix varient entre 900 et 4 200 dinars.