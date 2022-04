Des prix d’une valeur de 1 000 à 3 mille dinars ont été décernés à trois projets innovants réalisés par de jeunes étudiants qui bénéficieront également de programmes d’accompagnement technique par des experts.

Ces prix ont été annoncés jeudi lors de la sixième session du Phare de l’entrepreneuriat en Tunisie organisée au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie et du Commerce, par l’Association du marketing méditerranée relevant de l’Ecole Supérieure de Commerce de Carthage en partenariat avec l’association ” accède internationale ” en France.

La responsable des ressources humaines de l’Association, Amal Ben cheikh, a indiqué, dans une déclaration à l’Agence TAP, que le jury a sélectionné 9 projets parmi plus de 200 candidatures pour le Prix de l’innovation et de la technologie et le Prix de la responsabilité sociale des entreprises pour l’attribution d’ un prix de 3 200 dinars et le prix du jury, d’une valeur de 1 000 dinars.

Elle a indiqué que cette initiative vise à encourager les jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans à lancer leurs projets et bénéficier d’accompagnement par un certain nombre d’experts a-t-elle ajouté.

Cette rencontre qui a réunit plus de 400 participants permettra l’échange des points de vue entre les candidats et un certain nombre d’experts dans le cadre de deux tables rondes: la première porte sur l’axe innovation et la seconde sur les technologies modernes a-t-elle précisé, ajoutant que des ateliers aborderont aussi plusieurs thèmes intéressant le leadership entrepreneurial.