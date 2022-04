L’association “Aflam” a lancé son appel à candidatures pour la 6ème édition de WarshatAflam (Résidence d’écriture de courts et moyens métrages) qui se tiendra à Marseille en juin 2022 pour la première session, et en octobre 2022 pour la deuxième session. La date limite de l’envoi des candidatures est fixée au 30 avril 2022.

Créé lors de la 4e édition des Rencontres d’Aflam en 2016, cet atelier d’écriture de courts et moyens métrages est mis en œuvre avec l’aide du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), programme “Talents en court” et du programme annuel d’aide à la jeune création de la Région Sud.

Atelier réunissant jeunes réalisateurs originaires de plusieurs pays arabes et de la région Sud, WarshatAflam a pour objectif de repérer les talents émergents, hors des circuits traditionnels (écoles, filières spécialisé), âgée de moins de 40 ans et issus de réseaux non professionnels (associations, centre sociaux…).

Mis en œuvre en 2016, de concours avec le centre National cinématographique, Talents en court, et le programme régional d’aide à la jeune création, WarshatAflam sélectionne chaque année 4 candidats : 2 jeunes venant de pays arabes et 2 jeunes de la région Sud sont retenus par un comité de professionnel, sur base des projets présentés.

Cette couveuse créative assure le développement et le suivi de chaque projet jusqu’à l’atelier du festival. Chaque participant présente alors son projet à un producteur, ainsi qu’à d’autres acteurs de la filière, garantissant une transmission réciproque des savoirs entre apprentis et professionnels.

Au début de l’année 2021, la Région Sud rassemble toutes les organisations du territoire qui œuvrent pour le développement, la production et le rayonnement du cinéma et de l’audiovisuel méditerranéen. “Les Ateliers Cinéma et Audiovisuel en Méditerranée” sont nés.

Créé et soutenu par la Région Sud, et coorganisé par Méditalents, LPA, Aflam, Films Femmes Méditerranée (FFM), la première édition de cet événement a lieu du 10 au 15 mai 2021 au Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée).

“Aflam” œuvre depuis 2000 à la diffusion et la promotion des cinémas arabes auprès de tous les publics.

Détentrice d’une véritable expertise en la matière et actrice socio-culturelle de terrain, elle est parvenue au fil des années à s’implanter dans le paysage local et méditerranéen. Son action se décline au travers de trois programmes principaux : le festival Aflam (festival annuel non-compétitif), les écrans d’Aflam ou rencontres au long cours (cycles thématiques de projections mensuelles) et WarshatAflam (résidences d’écriture de scénarios de courts-métrages).

Etroitement tissés autour de ces programmes, Aflam réalise également tout au long de l’année des ateliers d’éducation à et par l’image.