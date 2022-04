Les Européens n’ont plus confiance aux Etats-Unis d’Amérique en tant qu’allié stratégique sur lequel ils peuvent compter pour assurer leur défense et leur sécurité. C’est ce qu’a déclaré le politologue Gilles Kepel, qui ajoute que l’indépendance de l’Europe est plus que jamais controversée et mise à rude épreuve.

Mutations et bouleversements dans le monde

Kepel, qui s’exprimait lors d’une conférence donnée mardi 12 avril 2022 à l’Ecole nationale d’administration (ENA) à Tunis, a brossé un tableau à géométrie variable des mutations et bouleversements tragiques connus par le paysage mondial actuel suite à la crise ukrainienne qui, a-t-il dit, a laissé surgir des positions prudentes et de nouvelles alliances ainsi qu’un positionnement extrêmement compliqué face à l’interdépendance des intérêts des différents pays avec les deux parties au conflit, à savoir la Russie et l’Ukraine.

En géopoliticien confirmé et fin connaisseur de la scène internationale, Kepel tente de nous livrer sa propre lecture de l’actualité internationale, affirmant que le déroulé actuel des événements a enfanté une cartographie internationale d’une complexité inouïe au niveau des relations interétatiques en général et des équilibres entre l’Europe et les autres groupements économiques en particulier, y compris les pays arabes et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, notamment lorsqu’il est question d’enjeux énergétiques en relation avec le pétrole et le gaz.

Chute du Mur de Berlin, du 11 septembre 2001, printemps arabe…

Entre l’existant et le possible, l’expert a dressé un inventaire raisonné des changements marquants qui traversent la scène mondiale, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses répercussions potentielles au double plan régional et européen, notamment les rives de la Méditerranée, la région arabe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Dans ce contexte, approche chronologique aidant, le chercheur a donné un survol de faits et évènements internationaux marquants qui ont bouleversé la scène internationale, citant en exemple la fin de la Seconde Guerre mondiale (en 1945), et le clivage dualiste du monde Orient/Occident, en plus de la création de l’entité israélienne qui, a-t-il révélé, “a exacerbé les tensions dans la région”.

Il a également évoqué la “chute du Mur de Berlin” en novembre 1989 et les évolutions qui ont suivi, outre la montée en puissance de la nébuleuse jihadiste, les attentats du 11 septembre 2001, et au final le “Printemps arabe” et ses “bouleversements tragiques dans la région”.

Afghanistan…

Dans un autre volet de sa conférence, Kepel a évoqué le retrait de la partie américaine d’Afghanistan et les contextes actuels qui en découlent, soulignant que ce retrait porte en lui les germes du recul de l’hégémonie américaine, annonçant en contrepartie l’émergence de nouvelles grandes puissances qui auront à jouer un rôle-clé sur la scène mondiale.

Présidentielle française…

Evoquant l’élection présidentielle française et l’impact de l’électorat arabe sur les résultats du scrutin, Gilles Kepel a précisé que cette communauté est influente et elle est issue de différentes origines, rappelant à ce titre que 10 % des Tunisiens sont établis à l’étranger et que 80 % d’entre eux vivent en France.

Chercheur français spécialisé dans les études géopolitiques du monde arabo-islamique et du Moyen-Orient et directeur de la chaire Moyen-Orient et Méditerranée à l’Institut d’études politiques de Paris, Gilles Kepel a été chargé depuis janvier 2022, de préparer un rapport sur l’impact sur la société française des changements dans le bassin Sud et Est de la Méditerranée, ainsi que la région du Sahel, notamment en rapport avec l’islam.

Politologue de formation, il s’est intéressé à l’étude de la langue arabe depuis 1974.

Il est l’auteur d’un florilège d’ouvrages sur le monde arabe et musulman et les transformations survenus dans la région, dont notamment, Les Banlieues de l’islam. Naissance d’une religion en France, Seuil, Paris, (1987), Passion arabe, Gallimard, Paris, (2013), Sortir du chaos, Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, Gallimard, Paris, (2018) et Le prophète et la pandémie, Du Moyen-Orient au jihadisme d’atmosphère, Gallimard, Paris (2021).