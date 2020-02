Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 12 février au Palais de Carthage, l’écrivain et politologue français, spécialiste de l’Islam et du monde arabe, Gilles Kepel, qui lui a remis à l’occasion une copie de son nouveau livre, “Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient”.

L’entretien a porté sur les perspectives de coopération entre universitaires et chercheurs en Tunisie et en France, souligne un communiqué de la présidence de la République. Kepel et Saïed ont mis l’accent sur la profondeur des relations entre les deux pays.

Le chef de l’Etat a souligné l’importance de cette rencontre intellectuelle en raison de ses dimensions politiques, et ouvre des voies plus large à la pensée politique et humaine en général, ajoute le communiqué.

“L’entretien a porté sur plusieurs questions politiques méditerranéennes et régionales, ainsi que sur des axes liés à la recherche et aux études universitaires”, a déclaré de son côté Gilles Kepel au terme de l’entretien.

Il a souligné qu’il a abordé également l’élection du président Kais Saied “choisi par des jeunes aspirant à changer la situation, ce qui reflète la nécessité de repenser la politique différemment au niveau de la région méditerranéenne et du monde”.