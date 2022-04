L’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia) et “Promos Italia” ont signé lundi à Milan, un mémorandum d’entente visant à renforcer la promotion des investissements des entreprises italiennes en Tunisie, a fait savoir mardi, l’Agence.

Signé par le directeur général de la FIPA, Abdelbasset Ghanmi, et le président de Promos Italia, Alessandro Gelli, à la chambre de commerce de Milan, cet accord ambitionne “l’établissement d’une coopération entre les deux structures et le développement d’une stratégie commune afin d’améliorer les relations commerciales entre l’Italie et la Tunisie”.

Ce mémorandum permettra de “maintenir un dialogue permanent” visant à identifier des domaines d’investissement dans les deux pays, et d’encourager également, l’échange de compétences techniques et des opportunités de formation.

Pour Alessandro Gelli, cet accord s’inscrit dans le cadre du développement du réseau mondial de Promos Italia, l’Agence italienne pour l’internationalisation des entreprises, une structure du système de la Chambre de commerce italienne, avec des marchés stratégiques, soulignant que ce partenariat couvre les domaines de l’information, de la communication, de la promotion et de l’appui aux entreprises.

Selon un communiqué publié par Promos Italia, la conclusion de cet accord est justifiée par le fait que la Tunisie reste une destination attractive en matière d’investissement de par “sa proximité géographique, ses réglementations favorisant les investissements et le faible coût de production”.

Plus de 800 entreprises italiennes sont implantées en Tunisie, d’après les statistiques de la FIPA.

Elles emploient plus de 60 000 personnes et représentent près du tiers des entreprises à participation étrangère.

En 2021, les échanges entre l’Italie et la Tunisie se sont élevés à 5,5 milliards d’euros, contre 4,5 milliards d’euros en 2020, soit une hausse de 22%.