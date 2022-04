Les entreprises ayant des projets d’investissement susceptibles de faciliter l’accès des femmes au financement et à l’emploi sont invitées à participer à cet appel à manifestation d’intérêt. La Facilité Investissements pour l’emploi (IFE) a lancé une enquête en ligne qui est ouverte du 1er au 30 avril 2022.

Cet appel à manifestations d’intérêt s’adresse aux entreprises privées en Égypte, au Sénégal et en Tunisie qui recherchent des subventions potentielles pour cofinancer leurs investissements dans les domaines de l’accès au financement et de l’accès à l’emploi pour les femmes. Les types d’entreprises sont invités à manifester leur intérêt et à indiquer s’ils ont des projets d’investissement à venir qui pourraient être éligibles à une subvention de l’IFE :

• Entreprises détenues majoritairement par des femmes

• Entreprises gérées majoritairement par des femmes

• Entreprises employant majoritairement des femmes

• Entreprises dont les services et produits sont principalement demandés par les femmes

L’évaluation de l’enquête relève de la responsabilité de l’IFE.

L’appel à manifestation d’intérêt a pour but (a) d’évaluer le potentiel de marché des projets qui facilitent l’accès des femmes au financement et à l’emploi et (b) de recueillir des informations sur les défis et les besoins des futurs candidats potentiels à une subvention de la Facilité Investissements pour l’emploi.

Les informations reçues concernant le type et la taille spécifiques des investissements, le potentiel de création d’emplois, etc. offriront à l’IFE des informations précieuses pour adapter son éventuel appel à propositions des projets ultérieur de manière à répondre correctement aux besoins des entreprises partenaires en Égypte, au Sénégal et en Tunisie. Le lancement de l’appel à propositions de projets est prévu pour le deuxième semestre de 2022.

Les projets que l’IFE pourrait financer devraient être viables sur le plan opérationnel et financièrement durables. Le délai entre l’investissement et le début des opérations ne doit pas dépasser 24 mois.Conformément à l’objectif global de l’IFE, les projets éligibles doivent également contribuer à la création d’un nombre significatif d’emplois – dans l’entité du partenaire ou dans d’autres entités (effet multiplicateur).

La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement crée par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et emploi du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de supprimer des barrières à l’investissement et de créer des emplois et des opportunités de formation dans ses pays partenaires en Afrique : Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal et Tunisie.

Veuillez noter :

Cet appel à manifestations d’intérêt a pour but d’explorer le potentiel du marché pour des projets et/ou des investissements dans le secteur mentionné et de recueillir des informations en vue d’un éventuel appel à propositions de projets. La publication de cet avis ne représente pas un appel à propositions de projets ou un processus d’appel d’offres et ne doit pas être considérée comme une garantie qu’un tel appel sera lancé à l’avenir.

À propos de la Facilité Investissements pour l’emploi et le processus de candidature :

https://invest-for-jobs.com/fr/investing-for-employment

Pour des informations générales et d’autres offres de soutien par l’Initiative spéciale Formation et emploi : https://invest-for-jobs.com/fr/

N’hésitez pas à nous contacter !

Pour les questions concernant l’Initiative spéciale et la Facilité Investissements pour l’emploi : info@invest-for-jobs.com

Pour les questions concernant la manifestation d’intérêt : cfp.wib@invest-for-jobs.com