L’appel est ouvert à tous les secteurs d’activité. En plus, une catégorie « Climat » est dédiée aux propositions de projets en Tunisie. Les candidats peuvent solliciter des subventions d’un montant maximal de 10 millions d’euros par projet.

La Facilité Investissements pour l’emploi invite les entreprises ainsi que les entités publiques et les organisations à but non lucratif à soumettre des propositions de projets qui contribuent durablement à la création d’emplois dans le secteur privé. Pour atteindre cet objectif, la Facilité octroie des subventions de 1 million à 10 millions d’euros par projet. Les candidatures pour l’appel en cours en Tunisie peuvent être soumises du 1er au 30 juin 2023. L’appel est ouvert à tous les secteurs d’activité.

L’appel à propositions de projets sollicite des candidatures pour quatre types de projets :

1. Projets à but non lucratif (ne générant pas de revenus) : Subvention jusqu’à 90 % de l’investissement.

2. Projets à but non lucratif (générant des revenus) : Subvention jusqu’à 75 % de l’investissement.

3. Projets à but lucratif ayant un impact plus large sur la création d’emplois : Subvention jusqu’à 35 % de l’investissement.

4. Projets à but lucratif ayant un impact sur la création d’emplois : Subvention jusqu’à 25 % de l’investissement.

En plus de la compétition ouverte, une catégorie pour les candidatures des projets est consacrée au thème du « Climat ». Cette catégorie bénéficie de certaines conditions spéciales (voir le Centre de téléchargement) et comprend entre autres des projets dans des domaines tels que l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, la mobilité durable et l’agriculture biologique.

La Facilité ne finance que des projets matures qui n’ont pas encore été lancés et qui offrent des chances raisonnables de durabilité opérationnelle et financière. Il s’agit d’un cofinancement de projet, avec des apports propres de la part des candidats. Les candidats doivent également prouver qu’ils ne peuvent pas couvrir leurs besoins de financement d’une autre source.

Le Guide d’instructions pour les candidats et les informations clés spécifiques à cet appel à propositions de projets sont disponibles dans notre Centre de téléchargement : https://invest-for-jobs.com/fr/centre-de-telechargement.

En cas de questions, veuillez consulter notre section FAQ https://invest-for-jobs.com/fr/ife-faq.

Si vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer un message à cfp-ife.june2023@invest-for-jobs.com.

La procédure de candidature se déroule sur une plateforme en ligne. Vous trouverez l’accès ici : https://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-juin-2023.

La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement créé par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs, entend créer, en coopération avec les entreprises, des emplois de qualité et améliorer les conditions de travail dans ses huit pays partenaires africains.

Pour des informations générales et d’autres offres de soutien de l’Initiative spéciale https://invest-for-jobs.com/fr/