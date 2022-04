L’ancien international suisse, Gelson Fernandes, a été nommé au poste de directeur régional de la division Associations Membres de la Fifa pour l’Afrique, indique l’instance. Il prendra ses fonctions à compter du 1er août prochain, et sera chargé de superviser les services en vue de renforcer le développement des associations membres africaines à travers le Programme Forward de la FIFA.

Agé de 35 ans, le milieu de terrain d’origine cap-verdienne a été formé au FC Sion, où il occupe actuellement le poste de vice-président.

“Nous sommes ravis de voir Gelson rejoindre l’équipe de la FIFA”, déclare Gianni Infantino, président de l’instance dirigeante. “Après une magnifique carrière de joueur, il a acquis une expérience qui lui permettra de remplir sa nouvelle mission avec brio. Je suis certain qu’il fera un excellent travail parmi nous et je lui souhaite la bienvenue au sein de notre équipe.”

Gelson Fernandes a successivement évolué au FC Sion, à Manchester City, à l’AS Saint-Etienne, au Chievo Vérone, à Leicester City, à l’Udinese, au Sporting CP, au SC Fribourg, au Stade Rennais et à l’Eintracht Francfort. Sélectionné à 67 reprises en équipe nationale, il y

a inscrit deux buts, dont celui qui avait offert à la Nati la victoire 1-0 sur l’Espagne, future lauréate de l’épreuve, à la Coupe du monde 2010.

“C’est un grand honneur et je suis très fier de rejoindre la FIFA, souligne Fernandes. Quand on est Africain, comme moi, on se doit d’accepter une proposition comme celle qui m’a été faite car c’est le meilleur moyen de rendre à l’Afrique ce qu’elle m’a donné. A vrai dire, je

me sens dans l’obligation de travailler pour l’Afrique et pour son football. Cette mission qui démarre au mois d’août me permet de revenir à mes racines, d’exprimer ma gratitude à ce continent et de tout donner pour le football africain”.