La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé, mercredi 5 avril au palais du gouvernement à La Kasbah, une séance de travail ministérielle consacrée à l’examen du plan de reprise de l’activité touristique pour la période post-Covid-19.

Ce plan prévoit d’atteindre 50 à 60% des performances touristiques d’avant la pandémie, et fixe également les grandes orientations pour soutenir les acteurs du secteur touristique et les structures professionnelles à surmonter les répercussions de la pandémie, indique la présidence du gouvernement.

Des mesures sanitaires, l’assurance, la commercialisation, la promotion touristique, la préservation du tissu économique et social du secteur et la diversification de l’offre touristique sont parmi les principaux axes de ce plan.

Bouden a mis l’accent sur l’enjeu du secteur touristique en termes de recettes et de contribution au PIB et à la création d’emploi, affirmant l’importance d’une relance du tourisme tunisien après la pandémie de Covid-19 qui a eu des répercussions économiques et sociales sur les employés du tourisme, outre les pertes économiques endossées par la Tunisie à cause de l’arrêt de l’activité touristique.

Bouden appelle toutes les structures professionnelles du secteur à conjuguer leurs efforts pour être en phase avec la reprise du tourisme mondial et à entreprendre les préparatifs nécessaires pour la saison prochaine.