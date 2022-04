Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger se dit consterné par la déclaration faite sur la Tunisie par le président turc, Recep Tayyip Erdogan. La diplomatie tunisienne rejette toute tentative d’ingérence dans les affaires intérieures du pays.

Le ministère estime, dans une déclaration publiée dans la soirée de mardi 5 avril 2022, que les propos du président turc constituent “une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de la Tunisie et vont à l’encontre des liens fraternels qui unissent les deux pays et le principe du respect mutuel dans les relations entre les pays”.

Erdogan avait exprimé dans un communiqué “ses regrets de la décision de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple après la session plénière tenue le 30 mars et l’ouverture d’une enquête judiciaire contre les députés”.

Dans son communiqué, le ministère tunisien a affirmé que la Tunisie est attachée à l’indépendance de sa décision nationale, rejette toute tentative d’ingérence dans ses affaires et dans les choix de son peuple et refuse la remise en question de son processus démocratique. La Tunisie “est tout autant attachée aux principes de sa politique étrangère, et à édifier avec les pays frères et amis des relations étroites fondées sur la coopération, la concertation et la confiance mutuelle”, ajoute le texte du communiqué.

“La Tunisie est un pays libre et indépendant, son peuple en est le souverain et est le seul autorisé à choisir la voie à même de lui garantir la liberté réelle qui préserve sa sécurité et sa dignité, renforce ses acquis et rompt avec la démocratie formelle”, souligne le ministère.

A noter que le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a été reçu le 5 courant par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, qui a exprimé à cette occasion son refus de toute ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie.