Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a présidé, mardi 5 avril 2022, une réunion de coordination sur l’adhésion de la Tunisie au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine ; une adhésion devenue effective à partir du 1er avril 2022 et s’étalera sur deux ans (jusqu’au avril 2024).

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a souligné l’impératif de conjuguer les efforts de la direction centrale et des missions diplomatiques à l’étranger pour que l’adhésion de la Tunisie au CPS soit une occasion pour réitérer l’engagement de notre pays à servir les causes du continent africain, dont la stabilité, la bonne gouvernance, le développement, la lutte contre le terrorisme et contre l’extrémisme…

” Ces problématiques doivent être traitées dans le cadre d’une approche globale, à travers l’implication des pays non africains frères et amis et des organisations locales et internationales dans les discussions sur les priorités du continent, ce qui permettra d’instaurer un espace d’échange d’expériences, d’expertise et de coopération pour relever les défis communs “, a souligné Jerandi.

Il a été convenu, lors de cette réunion, de poursuivre les rencontres afin d’actualiser le programme d’adhésion de la Tunisie au CPS et de bien préparer sa participation aux différentes réunions de ce Conseil.

Ont pris part à cette réunion des représentants de la Direction générale de l’Afrique, de la Direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales (au ministère des Affaires étrangères), les représentants permanents de la Tunisie auprès de l’Union africaine à Addis Abeba et auprès des Nations unies à New York.

Pour rappel, la Tunisie a été élue, le 3 février 2022, membre du CPS de l’Union africaine (UA) pour la période 2022-2024, à l’issue des élections qui se sont déroulées dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba à l’occasion de la 40ème session du Conseil exécutif de l’Union.

Quinze membres ont été choisis dans le cadre du renouvellement complet de la composition du Conseil de l’UA.

A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères avait souligné que ” l’élection de la Tunisie comme membre de cette importante instance africaine est une nouvelle preuve du respect dont elle jouit au niveau régional et international, et montre à l’évidence la confiance en sa capacité de contribuer efficacement à l’instauration de la paix et de la sécurité internationales, en particulier sur le continent africain “.