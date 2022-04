Un cycle de 16 films tunisiens est au programme du mois de Ramadan cette année proposé par la Cinémathèque Tunisienne. Les projections auront lieu du 7 au 30 avril 2022 à la Cinémathèque tunisienne. Le plus ancien film au programme date de 1981 “LA ZITOUNA AU CŒUR DE TUNIS” de Hmida Ben Ammar (58), et le plus récent est “SUR LES TRACES DES LETTRES” de Mohamed Salah Argui (95′) remonte à 2020.

Ci-après le programme détaillé :

Jeudi 7 avril 2022 : Projection en 35 mm

15h00 : “LA DANSE DU FEU” (HABIBA MSIKA), de Selma Baccar, 1995, Tunisie, 120′

Synopsis : Femme libre et artiste aux multiples talents, Habiba Msika fut l’une des plus brillantes étoiles de son époque, les années vingt. Inspiré de la vie réelle de l’artiste, le film évoque les trois dernières années à partir de 1927.

Vendredi 8 avril 2022 :

15h00 : “ZERO”, de Nidhal Chatta, 2014, Tunisie, 83′

Synopsis : Un père mathématicien et son fils bachelier partent sur les traces du zéro. Une quête initiatique pour un chiffre pour le moins étrange. En effet, Zéro fascine autant qu’il inquiète et dérange. De Dehli à Tachkent, de Bagdad à Alexandrie, de Kairouan à Carthage, Zéro ne s’est pas contenté de l’Orient pour exister, traverser la Méditerranée et transformer le monde mathématique et scientifique.

Samedi 9 avril 2022 :

15h00 : “BAB’AZIZ : LE PRINCE QUI CONTEMPLAIT SON AME”, de Nacer Khémir, 2005, Tunisie, 99′

Synopsis : Deux silhouettes, perdues dans un océan de sable: Ishtar, une petite fille pleine d’entrain et son grand-père Bab’Aziz, un derviche aveugle. Elle le guide à la grande réunion des derviches qui a lieu tous les trente ans. Mais pour la trouver, il faut avoir la foi, savoir écouter le silence infini du désert avec son cœur. Leur voyage à travers l’immensité brûlante les amène à la croisée d’autres destins: Osman, qui rêve de retrouver les jeunes femmes découvertes au fond d’un puits.

Zaid dont le chant a séduit une beauté irréelle qu’il a perdue. Et puis, le Prince qui a abandonné son royaume pour devenir derviche. Un conte ancien que Bab’Aziz rapporte à Ishtar tandis qu’ils cheminent péniblement dans le sable.

Mercredi 13 avril 2022 :

15h00 : “EL ZIARA” (LUNE NOIRE), de Nawfel Saheb Ettaba, 2014, Tunisie, 107′

Synopsis : Un drame familial survenu dans l’enfance de Youssef l’a rendu orphelin et amnésique. Mais la rencontre fortuite avec une jeune fille attirante et mystérieuse devant une maison peu ordinaire, provoque en lui un processus mnémonique qui ouvre une brèche sur son passé oublié.

Jeudi 14 avril 2022 :

15h00 : “HADHRA” (LA CELEBRATION), de Fadhel Jaziri, 2001, Tunisie, 90′

Synopsis : Hadhra est un ensemble de dix-neuf textes qui racontent le vécu, les qualités morales, spirituelles et les bienfaits des Maîtres de Confréries. S’y trouvent restituées et exposées sous une forme musicale nouvelle, les différentes “Tariqa ” (voies) des Confréries Soufis.

Vendredi 15 avril 2022 :

15h00 : “STAMBALI”, de Nawfel Saheb Ettaba, 1999,Tunisie, 52′

Synopsis : Stambali est un rituel religieux qui se déroule en Tunisie, un voyage au rythme des “gombri” et “chkackek”, conduisant à une hypnose individuelle et collective. C’est un hommage annuel que les disciples de Sidi Saad rendent à leur maître durant un voyage d’initiation et un rite de purification qui dure trois jours.

“Les passionnés-Moi, le Issaoui” de Walid Tayaa (2010) 52’Synopsis : C’est un film documentaire sur les disciples de la confrérie de la Issaouia de Tunis. Ce film met en lumière l’émotion et la ferveur soufie. Il traite de la passion des Issaouis dans toute son ampleur, musique, chant, poésie, danse, transe et extase.

Les Issaouis, tous âges confondus, célèbrent Allah dans l’allégresse. Loin de la fatalité et de la prostration, ils Le célèbrent ouvertement à travers nombre de disciplines artistiques, autant la joie de vivre sa foi dans le monde des Hommes que l’ataraxie de la croyance divine. C’est un film sur la passion et l’amour.

Samedi 16 avril 2022 : Projection en 35 mm

15h00 : “LES MILLE ET UNE VOIX SOUFIES” (WAJD), de Mahmoud Ben Mahmoud, 2001, Tunisie, 92’Synopsis: Un voyage musical à travers les terres et les voix de la musique de l’Islam. De Tunis au Caire, du Radjastan à Istambul et au Sénégal, le réalisateur nous entraîne pour un pèlerinage aux sources de la musique islamique : l’univers mystique du soufisme, là où l’Islam a développé le meilleur de sa musique.

Rythmé par les grandes fêtes du calendrier musulman, le film laisse une place importante à l’intimité de l’apprentissage et de la transmission de cet héritage musical. Vous découvrirez aux sons des tambourins, des flûtes de roseaux ou de l’harmonium, la variété de cette musique à travers l’art de la cantillation du Coran, les processions religieuses ou encore les mariages.

Mercredi 20 avril 2022 :

14h00 : “LOOKING FOR MUHYIDDIN”, de Nacer Khémir, 2012, Tunisie, 183′

Synopsis : Un homme rentre au pays pour enterrer sa mère… Il fait une promesse à son père qui va l’entraîner derrière un certain Sheikh Muhyiddin. Dans sa quête de cet homme il découvre à travers ses rencontres l’enseignement d’un grand mystique de l’Islam.

Jeudi 21 avril 2022 : Regards Documentaires

15h00 : “DERRIERE LA VAGUE”, de Fethi Saidi, 2016, Tunisie, 100′

Synopsis : Le film nous plonge dans un contexte social qui continue encore à pousser des Tunisiens à quitter clandestinement le pays.

Vendredi 22 avril 2022 :

15h00 : “SALIHA”, de Mokhtar Ladjimi, 2014, Tunisie, 69′

Synopsis : Ce documentaire raconte la vie et le parcours de la grande chanteuse tunisienne Saliha.Une chanteuse dont le répertoire ne cesse de connaître jusqu’à nos jours une gloire.

Samedi 23 avril 2022 :

15h00 : “SUR LES TRACES DES LETTRES”, de Mohamed Salah Argui, 2020, Tunisie, 95′

Synopsis : Un voyage dans l’univers discret de la poésie populaire à Douz, où la vie n’est qu’un long poème chanté. La poésie populaire chez “Les Mrazigues” est une fierté. C’est un précieux héritage, légué du père au fils et une composante essentielle de leur mémoire et leur identité.

Jeudi 28 avril 2022 :

15h00 : “LA ZITOUNA AU CŒUR DE TUNIS”, de Hmida Ben Ammar, 1981, Tunisie, 58′

Synopsis : Incursion dans l’histoire de la Tunisie, La Zitouna est l’évocation tout en complicité, tout en amour, d’une mosquée, d’une société qui se souvient.

Vendredi 29 avril 2022 :

15h00 : “MADE IN GOUGOU”, de Latifa Doghri, 2013, Tunisie, 40′

Synopsis : Sur l’île de Djerba en plein sud tunisien, une vieille femme noire enfermée dans une maison. Peu de gens sont autorisés à la voir. On parle de folie… On parle de maladie grave, on parle d’accès de fureur. Cette femme est surnommée Elloulou on l’appelle aussi ezzaima (la leader). C’est une pionnière de la musique noire sur l’île.

SIDI BOUHLEL, dir. Ridha Ben Hlima, 2013, Tunisie, 22′

Synopsis : Voyage au coeur de Sidi Bouhlel, un village séculaire de la région du Djérid au Sud tunisien.