Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, a organisé la convention réseau le 31 Mars 2022 à l’hôtel Movenpick du Lac.

Cet événement a été l’occasion pour Alpha Hyundai Motor d’analyser les réalisations de l’année 2021 et de gratifier les agences les plus performantes. Cette rencontre a permis aussi de présenter les résultats de la société et de débattre des projets en cours.

Avec un réseau de 18 agences réparties sur l’ensemble des régions tunisiennes, Alpha Hyundai Motor compte élargir à 20 agences son réseau de points de vente et ce la fin du premier trimestre 2022.

Ce développement réseau s’accompagne par une large offre de produits destinée à toutes les cibles et tous les budgets. Avec une garantie constructeur de 5 ans, Alpha Hyundai Motor assure également un service après-vente de proximité conforme aux standards de la marque.

Alpha Hyundai Motor a fini l’année 2021 avec 5% de part de marché supplémentaire, la meilleure progression qu’a connu le marché automobile tunisien en 2021.

Misant sur la qualité de ses produits et de son SAV et la satisfaction, la convention réseau 2022 a permis de féliciter les meilleurs agents pour leurs performances commerciales, après-vente, pièces de rechange, qualité et marketing.

Par ailleurs, Alpha Hyundai Motor a profité de cet évènement pour gratifier les agences les plus méritantes avec des prix attribués comme suit :

– Meilleure Performance Vente VN 2021 : ZENO AUTO – Djerba

– Meilleure Activité pièces de rechanges 2021 : HYUNDAI CAR SERVICES – Ben Arous

– Meilleure Satisfaction Clients VN 2021 : PROREPAR – Le Kram

– Meilleure Satisfaction Clients SAV 2021 : TAS – Megrine

– Meilleur Effort Marketing 2021 : AUTO PRO – Nabeul

– Meilleur Effort Marketing 2021 : MODERN AUTO – Monastir

– Meilleur Partnership 2021 : HORIZON CARS – Sousse

– Meilleure Implémentation GDSI 2021 : Elite Car – Charguia 2