Le projet ” Espaces communs ” mis en œuvre par l’Association Action Positive dans le cadre du programme “Ensemble”, a été lancé, mercredi à Nabeul, en collaboration avec la présidence du gouvernement tunisien.

Financé par l’Agence des Etats Unis pour le développement international (USAID), le projet a pour objectif la sensibilisation des jeunes aux dangers des comportements à risque et à lutter contre la violence sur les réseaux sociaux.

Le projet porte aussi sur le développement des compétences sociétales des jeunes par les encourageant à s’impliquer dans la vie associative et la vie publique. S’étalant sur un an, le projet “Espaces communs” cible 620 jeunes âgés de 18 à 29 ans issus des gouvernorats de Nabeul, Ben Arous, Sfax, Monastir, Kairouan, Zaghouan et Sidi Bouzid, a indiqué à la TAP, le directeur du projet ” Espaces communs “, Anis Memmich.

Selon la même source, ce programme intervient dans un contexte où plusieurs phénomènes menaçant l’équilibre psychologique et social des jeunes se propagent, tels que le décrochage scolaire précoce, la violence, la toxicomanie, les tentatives de suicide et la migration informelle.

Des formations et ateliers seront organisés dans le cadre de ce projet en vue de former des jeunes actifs tolérants et ouverts, a-t-il encore précisé.