Plus de 11 mille kilomètres séparent la Tunisie et l’Indonésie, mais les relations bilatérales de 72 ans entre les deux pays se voient continuellement renforcées. Malgré la distance qui sépare les deux Nations, elles restent ouvertes depuis l’initiation d’une vision pérenne d’amitié initiée par les pères fondateurs des deux Républiques, Habib Bourguiba et Soekarno, durant l’ère indépendantiste.

La perception commune sur l’avenir s’est renforcée une fois de plus le 29 mars 2022 à travers la remise du prix “Primatuda Award 2021” à l’entrepreneur tunisien Béchir Fathallah, à la tête de l’entreprise “Coin d’Or”, spécialisée dans les meubles et l’ameublement, mais également directeur général de la Société El Andaloucia, primée aujourd’hui à l’ambassade d’Indonésie en Tunisie.

La distinction concerne 45 entreprises de 31 pays et récompense les entreprises étrangères qui ont importé des produits indonésiens. Il est question d’une forme de reconnaissance du gouvernement indonésien et se déroule généralement en marge du plus grand Salon annuel du commerce, du tourisme et de l’investissement en Indonésie, la Trade Expo Indonesia (TEI).

Les lauréats des Primaduta Awards de cette année ont été choisis parmi 303 candidats du monde entier.

De ce nombre, 25 entreprises ont été choisies comme gagnantes, dont Société Andalousie. Dans son allocution l’ambassadeur a souligné lors d’une cérémonie organisée en fin de matinée à l’ambassade souligné que l’entrepreneur tunisien Béchir Fathallah, à travers son entreprise, a réussi depuis 2006, première année à se rendre en Indonésie à tisser des relations intimés avec ce pays.

Depuis 2006, l’homme d’affaires tunisien a importé différents produits allant de l’artisanat aux peintures de décoration. Par ailleurs, il ambitionne d’élargir le nombre des livraisons indonésiennes à destination de la Tunisie mais également de diversifier les produits qu’il importe.

Le Primaduta Award est décerné à Béchir Fathallah pour ses efforts ainsi que pour son dévouement en faveur de l’Indonésie en introduisant les produits du pays asiatique non seulement en Tunisie mais aussi dans ses pays voisins, a ajouté l’ambassadeur. Il a dans ce sens indiqué que l’ambassade d’Indonésie en Tunisie envisage la réalisation d’un film documentaire retraçant le parcours assez particulier et singulier de Béchir Fathallah intitulé “Jepara le paradis”; Jepara étant la première ville que Béchir Fathallah a visitée en franchissant il y a 17 ans les frontières de la République d’Indonésie.

Avec les relations rapprochées nouées avec les différentes parties indonésiennes, le volet culturel entre les deux pays se verra bientôt renforcé par un projet de film documentaire témoignant des relations bilatérales depuis les années 1950, période durant laquelle l’Indonésie a reconnu la Tunisie avant même son indépendance sans oublier la première visite en 1951 de Habib Bourguiba en Indonésie.

Intitulé ” De Jakarta à Carthage “, le documentaire est attendu pour 2023 dans une production mixte.

” L’ambassade d’Indonésie en Tunisie espère que ce prix encouragera les entrepreneurs tunisiens à développer leurs activités avec le tissu économique indonésien “, a indiqué le chef des affaires économiques à l’ambassade indonésienne, Baskoro Pramadani. Le leitmotiv de cette cérémonie a été la volonté de l’Indonésie de renforcer les relations commerciales bilatérales entre les deux pays.

L’ambassadeur de l’Indonésie a tenu à affirmer que son pays est disposé à travailler avec la Tunisie pour continuer à promouvoir les échanges et la coopération dans maints domaines afin d’obtenir davantage de résultats au profit des deux pays et de leurs peuples. Il a, par ailleurs, réitéré l’importance d’un apport commun et élargi afin de contribuer de plus en plus à la promotion du développement des relations commerciales dans le monde ainsi que pour le bien-être commun de toute l’Humanité.

Les déclarations sont prometteuses pour la Tunisie puisque l’un des principaux forums économiques internationaux, le G20, est présidé par l’Indonésie cette année. L’Ambassadeur de l’Indonésie a souligné la volonté de son pays à participer aux efforts de relance économique et de développement de la conjoncture tunisienne.

Outre le volet des coopérations économique et commerciale, la culture rapprochant les deux pays a été célébrée à l’ambassade à travers l’interprétation d’une chanson de la Diva Om Kalthoum dont le répertoire est un passage obligé en Tunisie. La prestation a été donnée au grand bonheur des membres du corps diplomatique, d’étudiant et de journalistes, par Muhammad Hanif qui a interprété la chanson-référence Alf lila W lila, avant que l’assistance soit embarquée dans un voyage culinaire aux saveurs indonésiennes.

Il est à noter qu’en raison de la crise sanitaire du corona, les distinctions de l’édition des Primaduta Awards de cette année ont été reçues par des représentants indonésiens dans les pays récipiendaires.