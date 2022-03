L’initiative des Best Tourism Villages by UNWTO (Meilleurs villages pour le tourisme selon l’OMT) est de retour pour sa deuxième année et s’impose de plus en plus comme le réseau mondial de référence pour le tourisme au service du développement rural.

Lancée en 2021, l’initiative des Best Tourism Villages by UNWTO vise à promouvoir et à renforcer le rôle du tourisme dans la sauvegarde des villages ruraux, y compris de leurs paysages, leur diversité naturelle et culturelle, leurs systèmes de savoir et leurs valeurs et leurs activités locales, dont la gastronomie. En parallèle, elle cherche à favoriser, pour développer le tourisme dans les destinations rurales, les approches porteuses de transformation et contribuant aux objectifs de développement durable (ODD).

Les États membres sont invités à présenter des candidats

À la suite du succès remporté par l’édition pilote en 2021, l’OMT annonce que les Best Tourism Villages sont de retour en 2022. En 2021, plus de 40 villages de plus de 30 pays des cinq régions du monde (sur plus de 170 candidatures) ont été reconnus comme Best Tourism Villages et 20 autres sélectionnés pour participer au programme de mise à niveau. À présent, les États membres de l’OMT sont invités cette fois encore à présenter des candidats par l’entremise de leurs administrations nationales du tourisme (ANT). La période de dépôt des candidatures sera ouverte jusqu’au 28 juin 2022 et les villages retenus seront annoncés à la fin de l’année.

L’initiative comporte trois volets :

La reconnaissance de « Best Tourism Villages by UNWTO » va à de remarquables exemples de destinations de tourisme rural possédant des atouts culturels et naturels reconnus, préservant et promouvant les valeurs, les produits et les modes de vie ruraux et communautaires, et misant clairement sur l’innovation et sur la durabilité dans toutes ses dimensions – économique, sociale et environnementale. Cette reconnaissance est décernée à l’issue d’une évaluation de leurs ressources et de leurs initiatives dans neuf domaines couvrant les trois piliers du développement durable.

Le programme de mise à niveau des « Best Tourism Villages by UNWTO » s’adresse à une sélection de villages parmi ceux ne satisfaisant pas entièrement aux critères pour obtenir la reconnaissance. Ces villages reçoivent un soutien de l’OMT et des partenaires en vue d’améliorer des aspects des domaines identifiés comme présentant des insuffisances lors du processus d’évaluation.

Le réseau des « Best Tourism Villages by UNWTO » offre un espace pour l’échange de données d’expérience et de bonnes pratiques. Il réunit les représentants des villages reconnus comme Best Tourism Villages by UNWTO ainsi que des villages participant au programme de mise à niveau. Il bénéficiera des contributions d’experts et de partenaires publics et privés mobilisés pour promouvoir le tourisme au service du développement rural. Le réseau apporte aussi son concours au travail de l’OMT de repérage des bonnes pratiques et d’élaboration de directives et de recommandations sur les politiques à mener, et par des analyses et des connaissances.

Les candidatures seront évaluées par un conseil consultatif externe et indépendant composé d’experts de spécialités diverses d’après les neuf domaines d’évaluation couvrant les ressources naturelles et culturelles et les initiatives dans les trois dimensions de la durabilité – économique, sociale et environnementale.

Un tourisme au service du développement rural

Quand il a annoncé, lors de la quarante-huitième réunion de la Commission pour le Moyen-Orient au Caire, le lancement de la deuxième édition, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le tourisme ouvre d’immenses perspectives aux populations, partout dans le monde, pour monter de nouvelles entreprises, promouvoir et protéger leur culture. J’ai hâte de voir ces exemples de villages qui s’emploient à mettre à profit le potentiel incomparable qu’a le tourisme de favoriser la durabilité et de créer des débouchés pour tous ».

Parallèlement à cette annonce, la réunion de démarrage du réseau des Best Tourism Villages se tiendra en ligne le 30 mars 2022. Les plus de 60 membres actuels seront mobilisés pour en définir l’identité, les objectifs et l’approche. Le calendrier des activités au sein du réseau (formations, webinaires, Masterclass, etc.) sera également étendu d’avril à décembre 2022.

Le réseau s’agrandira en accueillant les nouveaux membres de l’édition 2022 des Best Tourism Villages et des éditions suivantes, dans l’optique de devenir le plus vaste réseau international sur le tourisme au service du développement rural.