La Coopération allemande, à travers la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, s’associe à l’institution de microfinance Advans Tunisie dans le cadre d’un partenariat de développement avec le secteur privé.

Ce partenariat consiste en une analyse approfondie des segments « Femmes » sur le marché tunisien et parmi la clientèle d’Advans Tunisie qui compte aujourd’hui 5 000 femmes entrepreneures et agricultrices. Cette analyse visera à mieux comprendre les besoins des femmes et les barrières auxquelles elles peuvent être confrontées pour accéder aux services financiers ou pour développer leurs entreprises. Le but est ainsi de pouvoir adapter les propositions de valeur, l’accompagnement et la communication destinés à celles-ci.

Enfin, Advans Tunisie exploitera les résultats des études effectuées pour développer des modules de sensibilisation autour des questions liées au genre à destination de ses équipes, et partagera cette expertise avec les autres acteurs de l’industrie de la microfinance.

Ce partenariat est cofinancé par la GIZ Tunisie et Advans Tunisie pour un montant total de 500 000 dinars tunisiens. Il va tenter de répondre avec une approche sur-mesure aux problématiques liées aux inégalités de genre dans les secteurs agricoles et de l’entreprenariat en Tunisie. Dans le passé, Advans Tunisie avait déjà mis en place des programmes d’inclusion financière visant à appuyer les agriculteurs et entrepreneurs par le biais de programmes de développement favorisant, entre autres, les femmes tunisiennes.

Avec ce nouveau partenariat, Advans Tunisie confirme sa volonté de contribuer à la financiarisation et à l’indépendance économique des femmes tunisiennes en leur dédiant cette fois-ci exclusivement le programme.

Ce projet s’inscrit également dans la stratégie « Genre » du groupe Advans, qui sert déjà plus de 450 000 femmes dans le monde et vise à mieux accompagner ses clientes dans l’accès aux services financiers et dans la croissance de leur entreprise.

« Servir et accompagner les femmes de manière responsable et durable est une partie intégrante de notre mission. A travers ce partenariat avec la GIZ, Advans Tunisie souhaite identifier les besoins de ses clientes ainsi que les obstacles auxquels elles sont confrontées pour la création et le développement de leurs projets afin de mieux les accompagner et améliorer leur inclusion financière et leur indépendance économique », affirme Meriem Zine, directrice générale d’Advans Tunisie.

A propos d’Advans Tunisie

Advans Tunisie œuvre dans le domaine du développement économique en proposant à des entrepreneurs (micro, petites et moyennes entreprises), souvent exclus du système financier traditionnel, des services de crédit simples et adaptés en vue de soutenir, entre autres, leurs activités de commerce, de développement agricole et d’élevage, de restauration, de services…

Le montant maximum de crédit alloué est de 40 000 dinars tunisiens. Divers types de crédit sont proposés, comme par exemple, le crédit entrepreneur, le crédit agricole ou le crédit Amélioration Conditions de Vie, incluant crédit scolaire et logement.

Advans Tunisie, dont le capital social s’élève à 23 MDT, est membre du Groupe Advans, réseau international de microfinance, implanté dans neuf pays (Cambodge, Cameroun, Ghana, Congo RDC,

Côte d’Ivoire, Pakistan, Nigeria, Myanmar et Tunisie). Créée en 2013 (opérationnelle en mars 2015) à l’initiative d’Advans SA, avec le soutien d’investisseurs et de partenaires internationaux et tunisiens.

Advans Tunisie est agréée par le ministère des Finances, emploie 443 collaborateurs et compte 18 agences qui servent plus de 21 000 clients, avec un encours de 124 MDT en 2022. Au niveau mondial, Advans emploie plus de 7 000 salariés et sert plus d’un million de clients.