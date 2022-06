Advans Tunisie, filiale du groupe international Advans, renforce sa présence sur le territoire tunisien en ouvrant deux nouvelles agences à Mahdia et Kasserine. Leader dans le domaine de la microfinance, le groupe Advans soutient les entrepreneurs et les agriculteurs avec des crédits et des services financiers adaptés à leurs besoins.

L’élargissement du réseau d’Advans Tunisie témoigne de la volonté de la société de poursuivre sa stratégie en faveur de l’inclusion financière et sociale des populations vulnérables ou exclues du système financier classique ainsi que de son engagement constant à être plus proche de ses clients pour mieux les servir.

Les deux cérémonies d’inauguration ont été organisées le 2 juin à Kasserine et le 9 juin à Mahdia en présence des autorités locales, des partenaires institutionnels, des actionnaires, des dirigeants d’Advans Tunisie, des médias ainsi que des premiers clients des deux agences.

Les deux agences à Kasserine et Mahdia ont pour objectif de servir les entrepreneurs et les agriculteurs en offrant des crédits de 1 000 à 40 000 Dinars pour le financement de leurs investissements et de leur besoin en fonds de roulement, suivant des procédures simples et rapides.

« Notre implantation à Kasserine et Mahdia confirme notre engagement de renforcer l’inclusion financière dans ces régions à fort potentiel économique. Après 7 ans au service de l’inclusion financière, nous avons pu acquérir une excellente connaissance du marché tunisien de la microfinance », affirme Meriem Zine, directrice générale d’Advans Tunisie.

Elle poursuit en disant : « nous sommes en mesure de répondre aux demandes de nos clients entrepreneurs ou agriculteurs en offrant des produits et des services adaptés à leurs besoins ».

Et selon elle, la stratégie de développement du groupe pour les années à venir sera axée sur l’utilisation des nouvelles technologies afin de gagner en efficacité et d’améliorer la qualité de nos services.

Advans Tunisie, en tant qu’acteur responsable, veille à ce que ses opérations créent un impact positif sur le développement des projets et la qualité de vie de ses clients.