Energika, leader tunisien dans la distribution des équipements photovoltaïques, annonce un partenariat avec Longi, leader mondial dans la fabrication des modules photovoltaïques.

En effet, dans une atmosphère festive, qui s’est tenue jeudi 24 mars 2022 à l’hôtel Radisson à Sfax, Energika et Longi ont scellé leur alliance par la signature d’un contrat de partenariat. Le contrat a été signé par Monsieur Omar Berrak, Directeur Commercial Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest, du côté de Longi, et Monsieur Mohamed SELLAMI, du côté d’Energika.

Grâce à ce partenariat, Energika va assurer la distribution des produits Longi sur le territoire tunisien et représentera son point de relais en Tunisie. Cette collaboration a pour but une meilleure couverture du marché tunisien avec les produits Longi, connus pour leur haut standard de qualité et le rendement élevé de leurs modules.

En marge de la cérémonie, Mr Omar Berrak a affirmé : « je veux féliciter l’équipe Energika pour son chaleureux accueil et son professionnalisme. Nous avons choisi le bon partenaire, et ce depuis 2020. Nous avons une relation forte en confiance et en respect mutuelle. Une relation qui nous permet de contribuer ensemble au développement du marché photovoltaïque en Tunisie ».

De son côté, Mohamed SELLAMI, dira : « Nous nous félicitons de la qualité des relations entre Longi et Energika, que nous venons de couronner aujourd’hui par la signature de ce contrat de partenariat. Ce partenariat avec une société aussi prestigieuse comme Longi, classée sans équivoque numéro 1 mondial dans la fabrication des modules photovoltaïques, témoigne très bien de la réputation dont jouit notre entreprise sur la scène locale et internationale. Ceci nous incite à fournir davantage d’efforts pour maintenir notre position de leader dans la distribution des composants photovoltaïques ».

A noter que Longi, fondé en 2000, est classé numéro 1 mondial dans la fabrication des modules photovoltaïques. La société possède 15 usines de fabrication avec une capacité dépassant 65 GWc pour 2022.

La qualité des produits de Longi et leur efficacité ne sont pas le fruit du hasard. En effet, l’entreprise accorde une grande importance à l’innovation et au développement, et a investi en 2020 environ 400 millions de dollars dans son département de Recherche et Développement.

Energika, leader national dans la distribution des composants photovoltaïques, est une filiale du groupe MPBS, qui n’a cessé, depuis son introduction en Bourse en 2013, de miser sur l’innovation et la technologie.

Energika s’est récemment lancé dans la mobilité électrique à travers la distribution des solutions de recharge.

Au fil des années, Energika a misé sur des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales de grande renommée, à l’instar de Longi, ABB, Fimer et Veichi, et ce dans le but de satisfaire au mieux ses clients et de leur offrir des produits de qualité, fiables et sécurisés.