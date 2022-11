Energika, leader tunisien dans la distribution des équipements photovoltaïques et des solutions de recharge, annonce, dans un communiqué, son partenariat avec Sungrow, leader mondial dans la fabrication des onduleurs photovoltaïques et élu 4 fois de suite la “marque d’onduleur la plus bancable au monde“, d’après Bloomberg NF (spécialisée dans les technologies favorisant les activités économiques à faible émission de carbone).

Le contrat de distribution a été signé le 24 novembre 2022 par Mohamed Qadir, Channel Business Manager Mena Région du côté de Sungrow, et Mohamed Sellami, du côté Energika, en présence d’installateurs, d’organismes nationaux et internationaux.

Cette alliance permettra à Energika d’être le point de relais et d’assurer la distribution des produits et le service après-vente des produits de la marque Sungrow sur tout le territoire tunisien.

