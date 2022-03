Le format électronique de la carte d’assurance-automobile interarabe (carte orange) entrera en vigueur à partir vendredi 1er avril 2022, grâce à l’entrée en application à cette date du système électronique de la carte orange lancé par l’Union générale arabe d’assurance (UGAA).

Durant la période de transition qui s’étalera jusqu’au 30 juin 2022, les deux formats (papier et électronique) seront utilisés.

Le système de la carte orange est géré, au niveau du marché d’assurance tunisien, par le Bureau unifié automobile tunisien qui regroupe toutes les sociétés d’assurance actives dans le domaine d’assurance automobile, a déclaré le président du Bureau unifié, Ahmed Hadroug.

Quid de la “Carte orange” ?

Ledit bureau a finalisé tous les préparatifs techniques et organisationnels pour mettre en application le niveau système électronique de la Carte orange dans la date fixée, a-t-il ajouté.

Le système de la Carte orange vise à encourager le trafic terrestre entre les pays arabes membres et à faciliter les échanges commerciaux entre ces pays.

Le responsable a également expliqué que le recours au format électronique de la carte orange s’inscrit dans le cadre de l’adaptation aux évolutions technologiques et a pour objectif de faciliter la conclusion des contrats d’assurance, d’encourager les déplacements entre les pays arabes et de faciliter le traitement des sinistres et leurs suivis entre les bureaux unifiés et la lutte contre la falsification des certificats d’assurances.

Les citoyens algériens et libyens qui se déplacent vers la Tunisie et les Tunisiens qui se déplacent vers ces deux pays voisins peuvent désormais présenter leurs certificats d’assurance sur un support électronique comme les smartphones, a-t-il ajouté.

Les unités sécuritaires et douanières peuvent vérifier l’authenticité de ces certificats via les QR code qu’ils contiennent.

Plus de trois millions de voitures algériennes et libyennes sont entrées en Tunisie en 2019. Ce chiffre a baissé en 2020 à cause de la pandémie et la fermeture des frontières notamment avec l’Algérie, a-t-il encore fait savoir, estimant que le trafic terrestre reprendra progressivement, à partir de l’été prochain.

Il est à rappeler que la convention relative à la Carte d’assurance unique pour le trafic automobile à travers les pays arabes a été signée à Tunis en 1975 par 20 pays arabes. Le système de la Carte orange est géré par l’UGAA qui regroupe les unions nationales, les bureaux unifiés et les sociétés d’assurance arabes.

Un bureau régional unique entre les sociétés nationales d’assurances a été créé dans chaque pays membre pour gérer le système de la carte orange, organiser l’émission des cartes par les sociétés d’assurance, et recevoir les réclamations. Ces bureaux nationaux représentent un point de relais entre les sociétés d’assurances membres et les autres bureaux régionaux.