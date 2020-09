La valeur des indemnités accordées par les compagnies d’assurances a diminué de 16%, pour atteindre, à la fin du premier semestre 2020, 528 millions de dinars (MDT), contre 628,8 MDT versés aux assurés à la même période de 2019.

La branche automobile a enregistré une baisse de 26%, pour atteindre 247,5 MDT, contre 337,3 MDT au cours de la même période de l’année écoulée, selon les données du Comité général des assurances (CGA).

La baisse des indemnités accordées à la branche automobile est expliquée, selon les professionnels du secteur, par la régression du nombre des accidents, notamment au cours de la période de confinement sanitaire général (à partir de 22 mars 2020).

Les indemnités accordées au secteur du transport (transports maritime et aérien) ont reculé à 7,3 MDT contre 11,5 MDT, en plus de la baisse des indemnités attribuées, au titre de l’assurance vie transport (transports maritime et aérien à vie), pour atteindre 72,9 MDT, jusqu’à la fin du juin 2020, contre 79,9 MDT, lors de la même période de 2019.

Les indemnités de l’assurance incendie a augmenté de 14,7%, pour atteindre 49,1 MDT, contre 42,8 MDT, au cours de la même période de 2019.

Le nombre de contrats souscrits a diminué aussi de 10%, pour atteindre, à la fin du premier semestre de 2020, 1 564 270 contrats, contre 1 740 685 contrats en 2019, sous l’effet de la pandémie de la Covid-19.

Idem pour la branche assurance automobile qui a enregistré une baisse de 9,3% du nombre de contrats souscrits, à cause de la baisse de l’activité d’importation des véhicules et le renouvellement des anciens contrats seulement.

Les contrats souscrits dans la branche assurance incendie ont eux aussi reculés de 12,5%, ainsi ceux de l’assurance transport de 10,9% et des autres branches de 26,4%.

Le nombre d’accidents déclarés a régressé de 13%, pour s’établir à 633 700 accidents, contre 728 300 accidents, à cause des mesures du couvre-feu et le confinement sanitaire général, adoptés vers mi-mars.

Ce pendant une légère amélioration de 4,4% a été enregistrée au niveau des transactions des compagnies d’assurance, contre une évolution de 8,1%, en 2018, ce qui confirme l’impact de la pandémie de Covid-19.

La branche de l’assurance automobile accapare la part du lion des transactions du secteur avec un montant de 614,5 MD, soit 44% des transactions.

Une légère augmentation de 1,9% a été enregistrée, au niveau des assurances automobile, en raison de l’impact de Covid-19 et l’annonce à maintes reprises du report des délais des primes d’assurance.

L’assurance incendie a réalisé un taux de croissance de 5%, passant de 136,3 MD, au premier semestre 2019, à 143,1 MDT, à la fin de la même période de cet exercice, tandis que l’assurance transport a reculé de 1,1%, à 36,6 MDT, au premier semestre de 2020.

La branche assurance-vie, a cru de 4,8%, pour s’établir à 290 MDT, contre 276,6 MDT, jusqu’à la même période de 2019.