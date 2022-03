Les travaux du forum communautaire au profit de la municipalité de Nebeur (Gouvernorat de Kef) ont démarré, samedi, dans sa seconde phase consacrée à la sélection des 3 projets dans le cadre du programme “Participation Active des Citoyennes et Citoyens Tunisiens ” (PACT).

Financé par la Confédération suisse, le programme PACT vise à mettre en avant le rôle d’une participation active citoyenne dans la vie communautaire en plus du renforcement des capacités des élus pour mieux répondre aux besoins des citoyens, a souligné la directrice du projet Jalila Boukari.

Grâce au forum communautaire en tant que mécanisme de dialogue, le programme PACT offre un espace et des outils aux citoyens, aux associations locales et aux élus municipaux pour renforcer le dialogue et accroître la participation des citoyens dans la prise de décision locale, précise-elle.

Et d’ajouter “Au cours du forum un projet sera sélectionné et adopté par la municipalité de Nebeur dans l’élaboration de ses actions et afin de mieux connaitre les priorités des habitants de la commune.”

De son côté, le président de l’Union Locale de l’Industrie et du Commerce à Nebeur, Hamadi Lasmer a estimé que le forum représente une nouvelle étape s’appuyant sur la responsabilité du citoyen et des acteurs économiques et sociaux dans le développement de leur commune.

Rappelons que le programme PACT se déroule dans six gouvernorats : Gafsa, Kairouan, Kasserine, Kef, Sidi Bouzid et Siliana. Il cible les citoyens locaux, en particulier les femmes, les jeunes et les personnes marginalisés, les autorités publiques locales, en particulier les nouveaux élus, et les organisations nationales et locales de la société civile. Le programme est structuré en trois volets : l’organisation de Forums communautaires, le renforcement des capacités des nouveaux élus et l’appui des initiatives de la société civile de contrôle et responsabilité démocratique.