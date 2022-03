Le nouveau programme national de leadership féminin et d’investissement sur la base du genre social “Rayedet”, lancé le 8 mars 2022 par le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors à l’occasion de la Journée internationale de la femme, permettra la création de 3 mille projets initiés par des femmes, soit une moyenne de 600 nouveaux projets chaque année jusqu’en 2025 dans divers secteurs ainsi que le financement de projets de femmes en situation de vulnérabilité et des projets de l’économie solidaire et autres.

Selon un communiqué publié vendredi 25 mars 2022 par le ministre de la Femme, ce programme vise à appuyer l’initiative féminine privée, notamment les femmes créatrices et innovatrices à travers tous les gouvernorats du pays et dans les régions prioritaires et les quartiers populaires à forte concentration démographique.

Il vise également le renforcement des projets spécifiques ciblant les femmes vulnérables et à revenus limités.

Ce programme est destiné aux femmes tunisiennes de la tranche d’âge 18-59 ans scolarisées ou analphabètes et profitera également aux femmes vivant dans les zones rurales et urbaines.

S’agissant du financement, le ministère de la famille a procédé à la signature de plusieurs accords de partenariat notamment, avec la Banque tunisienne de solidarité, la Banque nationale agricole (BNA) et la Banque de financement des petites et moyenne entreprises (BFPME) et la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) afin de diversifier les lignes de crédit.