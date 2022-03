Le ministre des Affaires étrangère, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi a appelé les Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à considérer ensemble les défis imposés par les changements qui s’opèrent à l’échelle internationales et les nouvelles menaces.

Le ministre a, dans ce sens, souligné la nécessité de contenir les répercussions de ces changements sur la sécurité et la paix dans le monde, en particulier dans la région arabe.

Jerandi s’exprimait mardi, au nom du groupe arabe, lors de la 48ème session ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’OCI qui se tient dans la capitale du Pakistan, Islamabad.

En tant qu’espace régional de poids, il importe pour l’organisation d’avoir une position commune à l’égard des questions internationales et régionale de l’heure, a-t-il préconisé.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de mettre un terme aux violations israéliennes des droits du peuple palestinien et aux projet d’annexion.

Le ministre a jugé nécessaire d’adopter des approches globales en vue de faire face au terrorisme, à l’extrémisme violent et aux crimes organisés qui découlent de ces deux phénomènes dont la migration irrégulière et la traite des personnes.

Il a appelé à établir des partenariats économiques et de développement, par le soutien des institution financières arabes et islamiques, pour faire face aux défis exceptionnels imposés par la pandémie du Coronavirus et le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Toujours sur le plan économique, Othman Jerandi a souligné l’importance d’introduire des changements de qualité sur l’action islamique commune et de développer le commerce au sein de l’espace islamique, d’atteindre la sécurité alimentaire et de développer l’industrie pharmaceutique.

Le ministre a affirmé la nécessité de renforcer les concertations et la coordination entre l’organisation et la Ligue arabe et de s’ouvrir aux autres organisations pour mobiliser le soutien aux causes arabes au sein des instances internationales.