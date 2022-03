La MAE Assurances, dans sa nouvelle dynamique de modernisation et de transformation stratégique, est devenue, depuis le 11 mars 2022, la première compagnie d’assurance tunisienne, membre d’EURESA (groupement d’intérêt économique) rassemblant des mutuelles d’assurance européennes et méditerranéennes d’un poids économique et financier important (un chiffre d’affaires cumulé de 37 milliards d’euros, 57 000 salariés et 42 millions de clients).

Le groupement EURESA, espace de coopération et de mise en réseau, a pour missions, d’une part, de valoriser l’économie sociale et de promouvoir les valeurs de la mutualité, et d’autre part, de renforcer la compétitivité, la performance au service d’une économie citoyenne orientée vers un développement durable et responsable et de concevoir et de développer des projets utiles aux activités de ses membres.

Etre membre du groupement EURESA permettra à la MAE assurances et ses équipes de renforcer leur modernisation et innovation au profit de leurs adhérents/clients. A travers cette adhésion au groupement EURESA, la MAE Assurances tend à offrir aux Tunisiens une nouvelle approche de l’assurance : innovante, solidaire et inclusive.

Rappelons que depuis le mois d’aout 2020, la MAE Assurances a intégré les fondements du développement durable et les valeurs humaines dans sa raison d’être et est devenue ainsi la première institution financière tunisienne sociale et solidaire.

(Communiqué)