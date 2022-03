Une convention de partenariat pour l’exportation et la valorisation des déchets plastiques marins des îles de Kerkennah (Sfax) sera signée le 22 mars 2022 à Kerkennah entre l’ONG Seaqual Initiative (Omar Kcharem), collecteur agréé par l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), et CIHEAM Montpellier, et ce dans la suite des activités de la stratégie “Kerkennah Plastic Free” élaborée dans le cadre du projet DEVLOK.

Cette convention qui sera signée en présence des acteurs locaux, régionaux et nationaux concernées par la gestion de la pollution plastique, permettra de développer davantage la filière locale de gestion de la pollution plastique, composée de plusieurs collecteurs primaires, d’un collecteur agréé par l’ANGED et d’un broyeur, en offrant un prix de vente plus intéressant que le marché tunisien et garantissant le recyclage du plastique marin de Kerkennah dans des produits à haute valeur économique.

La cérémonie de signature est organisée par le Ciheam-IAMM et Seaqual Initiative, en collaboration avec la mairie de Kerkennah et l’ANGED.

Seaqual Initiative est une ONG qui valorise les déchets plastiques dans des produits finis à haute valeur ajoutée tout en garantissant la traçabilité du plastique et en valorisant l’histoire du territoire concerné dans sa lutte contre cette pollution. 850 entreprises dans 46 pays collaborent avec SEAQUAL Initiative.

L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM Montpellier) est un des quatre instituts du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), organisation intergouvernementale méditerranéenne créée en 1962 et dédiée à l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au développement des territoires ruraux et côtiers.

DEVLOK est un projet de développement local dans les îles Kerkennah financé par la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie et mis en œuvre par le CIHEAM Montpellier dans le cadre du programme PAP-ENPARD piloté par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Une stratégie de promotion du tourisme alternatif a été développée par l’équipe du projet dont l’objectif consiste à créer un environnement favorisant l’émergence et le développement de projets économiques œuvrant dans le tourisme alternatif et répondant aux attentes de la population locale en matière de création d’emplois et de préservation de l’environnement.

La stratégie “Kerkennah Plastic Free” est élaborée par le projet DEVLOK. Elle ambitionne de renforcer la lutte contre la pollution plastique à Kerkennah par l’appui à la structuration d’une filière locale et économique de gestion de ces déchets.